Andrzej Duda przed szczytem NATO: to nasze zasadnicze zadanie jako przedstawicieli wolnego świata

Prezydent przyznał, że "ogromnie cieszy się", że szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego został zwołany. - To jest kwestia tego, żebyśmy usiedli przy jednym stole i zastanowili się, jakie działania powinniśmy przedsięwziąć, aby doprowadzić do zaprzestania rosyjskiej agresji i wycofania się sił rosyjskich z Ukrainy - mówił.

- Krótko mówiąc, aby zakończyła się wojna, ale przede wszystkim, żeby przestali ginąć ludzie - to jest dzisiaj nasze zasadnicze zadanie jako wspólnoty euroatlantyckiej, jako przedstawicieli wolnego świata. Trzeba to uczynić maksymalnie możliwymi pokojowymi środkami, ale bardzo skutecznie i zdecydowanie. Musi być jedność i absolutne zdecydowanie ze strony Sojuszu. To jest to, czego oczekujemy - powiedział Duda.