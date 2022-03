Atak Rosji na Ukrainę. "Wszystko nie idzie tak, jak było zaplanowane"

Pułkownik rezerwy Andrzej Kruczyński, były oficer GROM, komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 we wtorek sytuację w Ukrainie, gdzie trwa rosyjska inwazja. - Ten plan szlag trafił już w samym zalążku, praktycznie pierwszego dnia - ocenił działania Rosji.

Inwazji Rosji na Ukrainę trwa od czwartku. Do tej pory przez wojska rosyjskie nie zostało zajęte żadne duże miasto, takie jak Charków czy Kijów. - Wszystko nie idzie tak, jak było zaplanowane, jeżeli to w ogóle było zaplanowane, jeżeli to nie było takie pospolite ruszenie, bo ten plan szlag trafił już w samym zalążku, praktycznie pierwszego dnia - mówił.

Kruczyński: Rosjanie są na pozycji straconej

Jego zdaniem w tej chwili Rosjanie "ratują się na wszelkie sposoby". Zwrócił uwagę, że armia rosyjska nie stosuje "żadnych zasad", co pokazuje między innymi poprzez atakowanie cywilów. - Na szczęście to wszystko jest dokumentowane - powiedział. - Ja myślę, że ręka sprawiedliwości kiedyś tych mocodawców, zleceniodawców dopadnie, tylko to jest prawdopodobnie długi proces - ocenił.

- Możemy tylko trzymać kciuki za sprawność Ukrainy, za armię Ukrainy, za społeczeństwo. To nie jest sztuka wejść do jakiegoś miasta, czy to będzie Kijów, czy to będzie Charków, bo były przykłady na świecie z innych zakątków świata. Tylko później utrzymać tę pozycję, gdzie jest rzeczywiście tak zawziętość, motywacja i myślę, że tam się jeszcze dużo rzeczy wydarzy - mówił.

Kruczyński: to jest dla nich ostatnia taka szansa

Kruczyński został zapytany, jakie rozkazy będzie wydawał teraz Putin lub jego dowódcy swojemu wojsku w Ukrainie. - Na pewno będzie bombardowanie, na pewno będzie nękanie, żeby osłabić ducha w narodzie - odpowiedział.

Dodał, że ma nadzieję, że to nie nastąpi, bo "Ukraińcy są zmobilizowani do granic możliwości". - Oni walczą. To jest być albo nie być dla nich. Oni mają świadomość, że jeżeli będzie krok do tyłu, wycofaliby się, poddali tej presji, to skończą jak inni. To jest dla nich ostatnia taka szansa - wyjaśniał gość TVN24.

- Myślę, że zrobią naprawdę wszystko. To będzie okupione dużym stratami - stwierdził.

