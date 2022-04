Polska pomoc humanitarna dla Ukrainy. Do Charkowa i Zaporoża dotarł transport wysłany przez KPRM i RARS

Do Charkowa i Zaporoża na wschodzie Ukrainy dotarła pomoc humanitarna przekazana przez kancelarię premiera i Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. To ponad 120 wagonów, w których znalazło się 1500 ton żywności. "Transport jest największym z dotychczas przesłanych transportów humanitarnych" - poinformowała RARS.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, który nadzoruje działania RARS, również podkreślił, że w sobotę dostarczony został "największy transport z żywnością z Polski na Ukrainę - 1000 ton do Zaporoża i 500 ton do Charkowa". "Trudno znaleźć słowa, by wyrazić podziw dla gubernatora Olega Syniegubowa, lekarzy i wolontariuszy niosących pomoc potrzebującym w ostrzeliwanym Charkowie!" - dodał. Do wpisu dołączył kilka zdjęć.