Premier Morawiecki o rosyjskich zbrodniach w Ukrainie: dzisiejsza, współczesna mapa ludobójstwa w Europie

Zbrodnie na Ukrainie to coś, co jeszcze dwa miesiące temu nie przychodziło do głowy - mówił w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem jest to "dzisiejsza, współczesna mapa ludobójstwa w Europie". Według niego "najważniejsze jest, żeby przemówić wspólnie do rozsądku wszystkim w Europie Zachodniej, ale także Wschodniej, w szczególności na Węgrzech, że to, co się dzieje, jest absolutnie niedopuszczalne".

Premier Mateusz Morawiecki przemawiał w czwartek w Sejmie, gdzie odniósł się do zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.

Jak mówił, "dzisiaj mamy czas szczególny, czas politycznego resetu, wyzerowania bardzo wielu dotychczasowych zdarzeń i sporów". - Dzisiaj Polacy pokazali ogromne serca. My, jako Polacy, pokazaliśmy wolę zjednoczenia, wolę walki. Nie zmarnujmy tego momentu historii - kontynuował.

Jego zdaniem tym samym "budowany jest wielki kapitał dla Rzeczypospolitej nie tylko na lata, ale na dekady".

Mateusz Morawiecki: to dzisiejsza, współczesna mapa ludobójstwa w Europie

Szef rządu mówił, że "zbrodnie rosyjskie na Ukrainie piszą najczarniejsze rozdziały w historii Europy XXI wieku".

Podkreślił, że "zbrodnie na Ukrainie to coś, co jeszcze dwa miesiące temu nie przychodziło do głowy". Te zbrodnie - jak mówił - to "dzisiejsza, współczesna mapa ludobójstwa w Europie".

Morawiecki: jeżeli ktoś nie dostrzega zbrodni na Ukrainie, popełnia gigantyczny błąd

Morawiecki stwierdził też, że w Polsce była daleko posunięta rusofilia. - Zbyt wiele ośrodków w Polsce patrzyło na Rosję z przymrużonymi oczyma - powiedział.

- To nie my przecież mówiliśmy o projekcie Nord Stream 2 jako projekcie biznesowym, to nie my mówiliśmy o tym, że Niemcy powinni nas ratować z tej opresji. Te same Niemcy, które od 16 lat budowały Nord Stream 1, Nord Stream 2 - główne narzędzie do uzbrojenia armii rosyjskiej. Ale zostawmy to - dodał.

Morawiecki: zbyt wiele ośrodków w Polsce patrzyło na Rosję z przymrużonymi oczyma TVN24

Według niego "dzisiaj najważniejsze jest, żeby przemówić wspólnie do rozsądku wszystkim w Europie Zachodniej, ale także Wschodniej, w szczególności na Węgrzech, że to, co się dzieje (na Ukrainie- przyp. red.), jest absolutnie niedopuszczalne". - Jeżeli ktoś dzisiaj nie dostrzega zbrodni na Ukrainie, nie nazywa ich po imieniu, to popełnia gigantyczny błąd. Z tego błędu trzeba się jak najszybciej wycofać - oświadczył.

- Nie ma na to naszego przyzwolenia, (niezależnie - przyp. red.) czy to jest nasz zachodni sąsiad, południowy sąsiad, czy to są Węgry, czy Francja, czy jakikolwiek polityk we Francji, w Niemczech, na Węgrzech, w Austrii, czy w innych krajach - dodał.

Morawiecki: najważniejsze, żeby przemówić do rozsądku wszystkim w Europie, w szczególności na Węgrzech TVN24

Premier: to, co dzieje się na Ukrainie, to metody czysto sowieckie

Szef rządu stwierdził, że w obliczu tragedii, do których dochodzi na Ukrainie, "to, co przed nami, to pewien sprawdzian, historyczny moment".

Wskazał, że "dzisiaj widzimy, że to, co dzieje się na Ukrainie, to metody czysto sowieckie". - My, Polacy, te sowieckie metody znamy - ta komunistyczna szkoła wiązania rąk z tyłu, strzał w tył głowy. Wiemy, czym to może grozić - mówił.

Wskazał, że autor artykułu w oficjalnej, rządowej agencji RIA Nowosti, posługuje się "językiem, którego nie słyszeliśmy od lat pięćdziesiątych, od lat stalinowskich, a jeszcze bardziej od lat czterdziestych, od czasów hitlerowskich Niemiec". Autor artykułu, jak dodał, mówi o "deukrainizacji takim językiem, jakim posługiwał się Hitler i jakim posługiwał się Stalin".

- Nasze zadanie to doprowadzić do pokoju, ale nasze zadanie to również doprowadzić do sprawiedliwości, do przywrócenia sprawiedliwości. Dlatego Polska wzywa do utworzenia międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni rosyjskich na Ukrainie – oświadczył.

Morawiecki: Polska wzywa do utworzenia międzynarodowej komisji do zbadania zbrodni rosyjskich na Ukrainie TVN24

W składzie komisji znaleźć mieliby się eksperci z różnych krajów m.in. lekarze, patomorfolodzy, prawnicy - wszyscy, którzy "bez cienia wątpliwości określą to, co dzieje się na Ukranie takimi słowami, jakimi powinno być to określone".

- Rosja łamie dzisiaj wszystkie konwencje genewskie, wobec jeńców, wobec cywilów, kobiet, dzieci. To, co dzieje się dziś na Ukrainie, to co robi Rosja jest czymś niewyobrażalnym - powiedział Morawiecki.

Premier: potrzebne są miażdżące sankcje, takie jak odcięcie się od rosyjskich surowców

Szef rządu mówił też, że dzisiaj "stoimy na straży uniwersalnych wartości, wartości europejskich, chrześcijańskich (...) - wolności, prawa do życia, sprawiedliwości i solidarności". - Dlatego proszę też Wysoką Izbę o pozytywne podejście do tej drugiej wielkiej zmiany w ustawie zasadniczej, o którą apelujemy - dodał.

Przekonywał, że projekt zmian w konstytucji zawiera "jeden z dwóch elementów, co do których wszyscy eksperci zgodzą się, że najbardziej są w stanie zatrzymać machinę wojenną Putina: konfiskatę – nie zamrożenie - (...) majątków oligarchów rosyjskich i majątku Federacji Rosyjskiej znajdującego się w zachodnich bankach". - Zróbmy to razem. Do tego potrzebujemy przekonać nie Budapeszt, do tego potrzebujemy przekonać Belin, Brukselę, Paryż i Londyn - mówił.

- Potrzebne są miażdżące sankcje, takie jak odcięcie się od rosyjskich surowców – kontynuował. Opowiedział się za sankcjami wtórnymi, by blokada uniemożliwiła Rosji sprzedaż paliw kopalnych także do innych krajów.

Podziękował - zaznaczając, że robi to po raz pierwszy – Parlamentowi Europejskiemu za to, że "kilka tygodni po nas" opowiedział się za sankcjami, do których wzywały polskie władze.

Autor:akr/dap

Źródło: PAP