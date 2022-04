Czego potrzebuje Ukraina, żeby nie przegrać z Rosją? Generał Komornicki tłumaczy i zaznacza: "to walka na śmierć i życie"

Ukraina walczy całą sobą - ocenił w "Tak jest", po prawie dwóch miesiącach rosyjskiej inwazji, generał w stanie spoczynku Leon Komornicki. Jego zdaniem Zachód "zdecydowanie spóźnił się" z pomocą dla Ukraińców. Wskazał przy tym graniczną datę, do kiedy broń powinna dotrzeć do naszego wschodniego sąsiada.

- Jest prezydent, który kieruje obroną państwa i który prowadzi politykę wewnętrzną, zagraniczną, jest armia ukraińska, która przygotowała się do obrony, walcząc osiem lat, bo ta wojna rozpoczęła się w 2014 roku. Armia zagospodarowała to, co jest istotne w obronie państwa, czego agresor nie ma. To po pierwsze fundament, którym jest przygotowany do obrony naród i który podjął walkę, (po drugie) jest teren, który jest w ręku obrońcy. I to jest niesamowity potencjał - opisał.