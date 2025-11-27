Logo strona główna
Polska

"Bardzo proszę o 100 tysięcy dla każdego z nich". Ujawnili maile posłanki od Ziobry, tak się tłumaczy

Maria Kurowska
Tomasz Trela i Dorota Łoboda o sprawie Marii Kurowskiej. "Wszyscy ci od Ziobry tak samo działali"
Źródło: TVN24
W środę portal Onet opisał maile Marii Kurowskiej, związanej z nieistniejącą już Suwerenną Polską, w której posłanka z Podkarpacia miała zabiegać o wpływ na decyzje finansowe Funduszu Sprawiedliwości. Kurowska w rozmowie z reporterką TVN24 przekonywała, że chciała tylko pomóc mieszkańcom. Bronił jej Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w FS.

Jak pisał Onet, Maria Kurowska (obecnie PiS, a wcześniej Suwerenna Polska) "chciała kontrolować umowy podpisywane w gminach jej okręgu wyborczego; wskazywała konkretne kwoty, które miały trafiać do ściśle określonych instytucji, a nawet poganiała urzędników resortu". Wiadomości dotyczą okresu, kiedy szefem resortu sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro.

Według Onetu w lipcu 2020 roku Kurowska miała wysłać do byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości w MS Tomasza Mraza wiadomość z prośbą, by nie podpisywał żadnych umów w sprawie dwóch powiatów bez konsultacji z nią.

Portal przekazał, że w innych mailach posłanka wskazywała konkretne gminy i instytucje, gdzie FS mógł działać oraz sugerowała kwoty.

Jak pisał Onet, w maju 2020 roku posłanka miała bezpośrednio poprosić wiceministra Marcina Romanowskiego (wiceminister sprawiedliwości za rządów PiS) o przekazanie po 100 tysięcy złotych trzem szpitalom: dwóm w Rzeszowie i jednemu w Krośnie. Wiadomość z prośbą przekazano następnie Tomaszowi Mrazowi z dopiskiem: "jeszcze trzy szpitale do realizacji".

Bardzo proszę o 100 tys. dla każdego z nich. Pozdrawiam! MK

Z kolei - według informacji Onetu - po wizycie Ziobry w Rzeszowie w lipca 2020 roku pytała Mraza o procedurę dla "obiecanych" motopomp i wskazywała trzy jednostki OSP.

Maria Kurowska
Maria Kurowska
Źródło: Piotr Polak/PAP

Kurowska: moim obowiązkiem było pomóc

Kurowska nie zaprzeczyła treści ujawnionych wiadomości. Zapytana przez reporterkę TVN24 o doniesienia Onetu przekonywała, że nie zrobiła nic, co wykraczało poza ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. - Ja w ten sposób mam obowiązek (...), aby się interesować tym, co się dzieje w terenie - mówiła.

Przypomniała o gigantycznej ulewie w 2020 roku, która dotknęła między innymi Jasło czy Trzcinicę w województwie podkarpackim. - Moim obowiązkiem było, aby pomóc w tej sytuacji zarówno ludziom przez to, że pomagamy i inspirujemy fundusz, aby pomagał strażakom, którzy ich ratują, jak również, gdy był COVID, bo tam chodzi o te relacje ze szpitalami - tłumaczyła.

Kurowska, powołując się na czasy pandemii, powiedziała, że ludzie informowali o braku sprzętu medycznego. - W związku z tym odesłałam do Funduszu Sprawiedliwości, który pozwolił na to, że ludzie byli ratowani. Nie robiłam nic, co by było niezgodne z prawem, bo uważam, że tak należy postępować. Ratować ludzi, być aktywnym - przekonywała posłanka PiS.

W środę wieczorem Kurowska w oświadczeniu na Facebooku zadeklarowała, że "nigdy nie wzięła dla siebie ani złotówki" i zaatakowała politycznych przeciwników z PO.

Kurowska zacytowała też artykuły 20 i 21 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, które mówią, że: "poseł lub senator ma prawo podjąć - w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich - interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania".

Przewidują też, że "posłowie i senatorowie przyjmują opinie, postulaty, wnioski wyborców oraz ich organizacji i biorą je pod uwagę w swej działalności parlamentarnej".

Trela: wszyscy ci od Ziobry tak samo działali

Poseł Lewicy Tomasz Trela pytany o doniesienia dotyczące Kurowskiej powiedział, że nie tylko ona była zaangażowana w sprawę nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. - Wszyscy ci od Ziobry tak samo działali. Niektórzy się po prostu lepiej kamuflowali, mogli nie pisać maili, mogli nie dzwonić, tylko załatwiać to na spotkaniach - stwierdził.

- Jarosław Kaczyński miał subwencję wyborczą, a Zbigniew Ziobro miał Fundusz Sprawiedliwości. Oni z tego Funduszu Sprawiedliwości korzystali szczególnie w powiatach, gminach, w ich okręgach wyborczych - ocenił Trela.

Klatka kluczowa-55927
Tomasz Trela i Dorota Łoboda o sprawie Marii Kurowskiej. "Wszyscy ci od Ziobry tak samo działali"
Źródło: TVN24

Łoboda o "funduszu wyborczym Suwerennej Polski"

Posłanka i rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda zapytana o sprawę Kurowskiej skomentowała, że "to nie jest nic nowego". - Mieliśmy już doniesienia o tabelkach w Excelu, w których dzielono środki pomiędzy okręgi wyborcze, z których kandydowali przedstawiciele Suwerennej Polski - powiedziała.

- Te mejle tylko potwierdzają, że Fundusz Sprawiedliwości tak naprawdę był funduszem wyborczym Suwerennej Polski - stwierdziła polityczka.

Ziobro o Kurowskiej i "rozpaczliwej próbie pomocy"

Publikację portalu skomentował na platformie X były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Na początku listopada Sejm uchylił mu immunitet i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Polityk przebywa w Budapeszcie.

Zdaniem Ziobry posłanka Kurowska "rozpaczliwie" próbowała pomóc pokrzywdzonym w powodzi na Podkarpaciu w 2020 roku. "Od kiedy do władzy doszedł Tusk, zwykli ludzie mogą tracić dobytek w powodzi, a szpitale mają być zamykane" - oskarżał.

Pod postem byłego szefa MS pojawiła się odpowiedź posłanki: "Panie Ministrze bardzo dziękuję za PRAWDĘ!".

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokurator uzyskał materiał dowodowy wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Zbigniewa Ziobrę łącznie 26 przestępstw.

Zarzuty, które prokurator chce przedstawić posłowi PiS, dotyczą między innymi złożenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".

Jak mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, łącznie zarzuty wobec Ziobry - w tym dotyczące współdziałania przy udzielaniu dotacji podmiotom nieuprawnionym - obejmują kwotę co najmniej 143 milionów złotych.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu. Fundusz ten powstał w 1997 roku, by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie. Od 2017 roku fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.

OGLĄDAJ: Co leci szybciej: czas czy Ziobro do Orbana?
pc

Co leci szybciej: czas czy Ziobro do Orbana?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: Onet, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak/PAP

Zbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościPrawo i SprawiedliwośćTomasz Mraz
