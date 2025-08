Trybunał Stanu zajmie się immunitetem Manowskiej. Jest termin

Sprawa Manowskiej. Pięciu sędziów Trybunału Stanu złożyło wniosek w sprawie zwołania pełnego składu Źródło: TVN24

Na platformie X Przemysław Rosati przekazał informację na temat tego, kiedy Trybunał Stanu zajmie się immunitetem pierwszej prezes Sądu Najwyższego i przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej. Posiedzenie TS odbędzie się 3 września tego roku o godz. 12.

Sędzia przypomniał, że "do podjęcia uchwały o uchyleniu immunitetu wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Trybunału Stanu".

Posiedzenie pełnego składu Trybunału Stanu w sprawie rozpoznania wniosków prokuratury o uchylenie immunitetu Pani M. Manowskiej wyznaczono na 3 września br., godzina 12.00.

Zgodnie z regulaminem Trybunału Stanu jego przewodniczący jest obowiązany zwołać posiedzenie pełnego składu w terminie 45 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez co najmniej pięciu członków TS, chyba że przepisy odrębne wymagają wniosku innego (uprawnionego) podmiotu.

Zgodę na pociągnięcie członka Trybunału Stanu do odpowiedzialności wyraża, w drodze uchwały, Trybunał Stanu, z wyłączeniem członka trybunału, którego wniosek dotyczy. Uchwała zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Trybunału Stanu.

Zgodnie z konstytucją Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, jego dwóch zastępców i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.

Sprawa pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej

22 lipca pięcioro sędziów Trybunału Stanu zawnioskowało o zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w sprawie wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu przewodniczącej TS Małgorzaty Manowskiej. Jest to następstwo skierowanych przez prokuraturę wniosków o uchylenie immunitetu. Dotyczą one podejrzenia popełnienia trzech przestępstw.

Jak informowała PK, chodzi o przekroczenie uprawnień w związku z głosowaniami w Kolegium SN oraz o niedopełnienie obowiązków w związku z niezwołaniem posiedzenia Trybunału Stanu, a także zaniechaniem wykonania obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu.

Jeśli chodzi o zarzut odnoszący się do TS, to - jak informowała PK - w marcu ubiegłego roku sześcioro sędziów Trybunału Stanu zwróciło się do przewodniczącej Manowskiej o zwołanie pełnego składu tego Trybunału w celu uchylenia jego obecnego regulaminu oraz uchwalenia nowego. Wniosek w imieniu tych sześciu osób złożył wtedy członek TS Przemysław Rosati. "Pomimo tego przewodnicząca Trybunału Stanu Małgorzata Manowska zaniechała zwołania posiedzenia pełnego składu TS" - przekazała PK.

Manowska w czerwcu zeszłego roku pisała, że zgodnie z obowiązującym prawem grupa pięciu sędziów nie może na podstawie Regulaminu TS wnioskować o zwołanie zgromadzenia ogólnego sędziów TS w celu dokonania zmian w regulaminie, gdyż inicjatywa w tym względzie przysługuje wyłącznie przewodniczącemu Trybunału Stanu.

Wnioski o uchylenie immunitetu Manowskiej trafiły do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego oraz do Trybunału Stanu. Wynika to z faktu, że Manowska piastuje funkcję I prezes SN oraz przewodniczącej TS, gdyż I prezes SN jest przewodniczącym TS z mocy prawa. Wobec tego - jak tłumaczy prokuratura - w przypadku zamiaru pociągnięcia Manowskiej do odpowiedzialności należy uzyskać zgodę Trybunału Stanu oraz właściwego sądu dyscyplinarnego, w tym przypadku Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN.

