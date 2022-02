Koncesja dla TVN7. Edward Miszczak apeluje do widzów: ten kanał może zniknąć z dystrybucji naziemnej za kilkanaście dni

Koncesja TVN7 wygasa za 16 dni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji we wtorek ponownie nie podjęła decyzji o jej przedłużeniu. Dyrektor programowy TVN Edward Miszczak zaapelował do widzów o wysyłanie maili do KRRiT w sprawie koncesji TVN7. - Ten kanał może zniknąć z dystrybucji naziemnej za kilkanaście dni - podkreślił i zaznaczył, że dzięki ogromnym środkom przeznaczanym na produkcje, widownia TVN7 wiosną zyskałaby "swój ulubiony program w nowej formie".

Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania - nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

W związku z przedłużającym się procesem rekoncesyjnym TVN7 rozpoczęła się kampania informacyjna. W spocie gwiazdy stacji zapraszają do wspólnej zabawy, a także przypominają, że największy kanał rozrywkowy w Polsce może niedługo zakończyć nadawanie.

Edward Miszczak o koncesji dla TVN7: zwróciliśmy się do naszych widzów

O TVN7 i przedłużającym się procesie rekoncesyjnym TVN7 mówił w środę w TVN24 Edward Miszczak, dyrektor programowy TVN. - Ten kanał jest od trzech lat naszym oczkiem w głowie. Staramy się inwestować bardzo dużo. Teraz przygotowujemy, w czasach pandemii - co jest ogromnym wysiłkiem - projekty za granicą. To są ogromne koszty, wysiłki, żeby widownia miała swój ulubiony program w nowej formie – powiedział.

- Seriale, filmy, programy rozrywkowe, reality show, które jest teraz ulubionym gatunkiem telewizyjnym. Wydawało się, że tak będzie tej wiosny. Oferta jest znakomita, tyko żywot Siódemki wydaje się krótki – zaznaczył.

Czytaj więcej: Komunikat TVN Grupa Discovery

Edward Miszczak zwrócił uwagę, że we wtorek ruszyła kampania promocyjna kanału. – Mieliśmy zachęcać, pokazywać, że będą nowe projekty. Dzisiaj apelujemy do naszej widowni. Ten kanał może zniknąć z dystrybucji naziemnej za kilkanaście dni, bo znowu Krajowa Rada – po TVN24 – teraz zajmuje się odnowieniem koncesji Siódemki i nie ma przekonania, że ten kanał powinien dalej funkcjonować – zauważył.

- Czekamy. Nie ma żadnego formalnego powodu, poza tym, że ciągle głosowania są bezskuteczne. Zwróciliśmy się do jedynego czynnika, który może jeszcze zafunkcjonować, czyli do naszych widzów. Jeśli państwo chcą tego kanału dalej, to proszę wysyłać maile na adres Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – zaapelował dyrektor programowy TVN.

TVN7

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 proc. widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo.

Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70 proc. całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5 proc. przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.

Autor:ft/adso