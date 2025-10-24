Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Trzech Ukraińców skazanych w związku z podpaleniami

Warszawa, 12.05.2024. Pożar kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Dzień po pożarze hali przy Marywilskiej
Źródło: tvnwarszawa.pl
Warszawski sąd wydał wyrok skazujący trzech obywateli Ukrainy, którzy w ramach zorganizowanej grupy przestępczej brali udział w podpalaniu sklepów wielkopowierzchniowych na terenie krajów Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy między innymi podpalenia centrum handlowego przy Marywilskiej 44 w Warszawie.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał wyrok skazujący Serhiiego R., Pavla T. oraz Vladyslava Y. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze sabotażowo-terrorystycznym, polegających na podpalaniu obiektów wielkopowierzchniowych położonych na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

Serhii R. i Pavlo T. zostali skazani również za utrudnianie śledztwa dotyczącego podpalenia sklepu IKEA w Wilnie (9 maja 2024 r.) oraz hali przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie (12 maja 2024 r.) - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Pomogli oni Serhiiemu Chalyi uciec z Polski. Zorganizowali mu zakwaterowanie w warszawskim hotelu, pomogli kupić bilety lotnicze, wywieźli go z Polski do Czech, a także opłacili jego pobytu w hotelu w Austrii.

Pożar hali na Marywilskiej. Trzy kluczowe ustalenia prokuratury
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pożar hali na Marywilskiej. Trzy kluczowe ustalenia prokuratury

WARSZAWA

Pavlo T. został skazany na karę 5,5 lat więzienia, Serhii R. na 2,5 roku, a Vladyslav Y. jeden rok i cztery miesięcy więzienia. Prokurator Nowak zaznaczył, że wyrok jest nieprawomocny.

Międzynarodowa grupa terrorystyczna

Serhii R., Pavlo T. oraz Vladyslav Y. zostali skazani w ramach wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez mazowiecki pion PZ Prokuratury Krajowej. Postępowanie dotyczy działania zorganizowanej grupy mającej dokonywać sabotażu oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym. Jej członkowie mieli wywoływać pożary obiektów wielkopowierzchniowych położonych na terytorium państw należących do Unii Europejskiej.

Pożar w centrum handlowym
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Kenia / Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Kontakt 24
Pożar centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie
Pożar centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie
Źródło: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Raf / Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Mariusz / Kontakt 24
20240512_041303.jpg
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Kontakt 24
20240512_042950.jpg
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: TVN24
IMG_20240512_052804.jpg
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło: Kontakt 24

Śledztwo dotyczy między innymi podpalenia sklepu OBI przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie (14 kwietnia 2024 r)., podpalenia sklepu IKEA w Wilnie (9 maja 2024 r.), podpalenia Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie (12 maja 2024 r.), a także przygotowania do podpalenia sklepu IKEA w Rydze na Łotwie.

W ramach tego postępowania uzyskano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów, poza Serhiim R., Pavlem T. oraz Vladyslavem Y., również Daniilowi B., Oleksandrowi H., Oleksandrowi V., Serhiiemu Chalyi i innym osobom.

Rzecznik PK przekazał, że w toku postępowania ustalono, iż od 20 kwietnia 2024 r. Daniil B., na polecenie Oleksandra V. i Serhiiego Chalyi, przebywał na terytorium Republiki Litewskiej i dokonywał rozpoznania sklepów wielkopowierzchniowych w celu ustalenia możliwości pozostawienia w nich ładunków zapalających, a w konsekwencji wywołania pożarów.

Dokonane przez siebie ustalenia przekazywał Oleksandrowi V., przebywającemu na terytorium Federacji Rosyjskiej, oraz Serhiiemu Chalyi, przebywającemu wówczas w Polsce.

8 maja 2024 roku Daniil B. wspólnie z Oleksandrem H., wykonując polecenia oraz instrukcje Oleksandra V. i Serhiiego Chalyi, skonstruowali urządzenia zapalające umożliwiające zdalne wywołanie pożaru, które Daniil B. zostawił wraz z substancją łatwopalną w sklepie IKEA w Wilnie.

Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło: KSP

W nocy 9 maja urządzenia te wywołały pożar IKEA w Wilnie. Daniil B. na polecenie Oleksandra V. i Serhiiego Chalyi stał w pobliżu sklepu i nagrywał pożar oraz akcję służb gaśniczych i ratunkowych. Następnie przesłał te nagrania w celu udokumentowania wykonania zadania oraz jego opublikowania na rosyjskich portalach propagandowych i w mediach. Daniil B. i Oleksandr H. tego samego dnia przyjechali do Warszawy.

11 maja Daniil B. otrzymał od przebywającego na terytorium Federacji Rosyjskiej Oleksandra V. polecenie udania się w pobliże CH Marywilska 44 w Warszawie i nagrania pożaru hali oraz akcji służb gaśniczych i ratunkowych.

Do pożaru centrum handlowego doszło dzień później. Daniil B. zrealizował zlecenie i nagrał pożar hali Marywilska 44, a następnie przesłał to nagranie Oleksandrowi V.

Podpalenie hali przy Marywilskiej zlecił rosyjski wywiad

"W związku z udziałem Daniila B. i Oleksandra V. w pożarze CH Marywilska 44 prokurator ogłosił w maju tego roku zarzuty Daniilowi B., a nadto sporządził postanowienie o zarzutach wobec Oleksandra V." - zaznaczył prok. Nowak. Zarzuty skierowane do Oleksandra V. nie zostały mu ogłoszone, gdyż przebywa obecnie na terytorium Federacji Rosyjskiej

Śledczy ustalili, że pożar hali przy Marywilskiej 44 był wynikiem podpalenia dokonanego na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Dotychczas nie ustalono bezpośrednich sprawców podpalenia.

Nowe informacje o wielkim pożarze hali
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe informacje o wielkim pożarze hali

"W ramach postępowania Serhii Chalyi jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz koordynowanie działań sabotażowych prowadzonych na terytorium Polski, Litwy i innych państw Unii Europejskiej. Zarzutów tych dotychczas nie udało się mu ogłosić, gdyż miejsce jego pobytu jest nieznane”"- zaznaczył prok. Nowak.

Mężczyzna jest obecnie poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Za udzielenie mu pomocy w ucieczce z Polski skazani zostali właśnie Serhii R. i Pavlo T.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
WarszawapożarTerroryzmUkrainaLitwaŁotwa
Czytaj także:
Czy soja jest szkodliwa dla naszego zdrowia? Zapytaliśmy ekspertki
Soja winna depresji, a cholesterol nie odpowiada za miażdżycę? Punktujemy bzdury
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Trump górą w starciu gigantów. Ma pierwszy półfinał w sezonie
EUROSPORT
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ataki w jeden dzień. Jest ofiara śmiertelna
METEO
Zderzenie w tunelu POW (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie w tunelu POW. Gigantyczny korek
WARSZAWA
Zabójstwo 70-latka w Sulejówku
Śmiertelny wypadek w zakładzie produkującym beton
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Chcą wyjaśnień od Piesiewicza. "Decyzja powinna zostać przedłożona zarządowi"
EUROSPORT
Dylan Earl i Jake Reeves
Na zlecenie Rosji podpalali magazyny. Zapadł wyrok
Świat
Jacek Kurski
Kurski jako "wyzwoliciel mediów"? Adamowicz: świat potrafi być okrutnie bezczelny
Polska
Lofoten Islands, Norwegia
Turyści "przyjeżdżają z całego świata". Kłopoty z parkingami, śmietnikami i kanalizacją
BIZNES
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Pogoda na weekend. Czasami będzie tylko osiem stopni
METEO
Rowerzysta wjechał pod nadjeżdżający tramwaj
Rowerzysta wjeżdża pod tramwaj na czerwonym świetle. Nagranie
WARSZAWA
Platforma Obywatelska
Pierwszy sondaż "to był szok"
Polska
Michał Przedlacki
"W heroiczny sposób relacjonuje wojnę". Michał Przedlacki nagrodzony
Polska
IV plenum Komitetu Centralnego
Chiny ogłosiły nowy plan pięcioletni. Kolejna czystka wstrząsnęła armią
Świat
Laptop, komputer, handel, zakupy
"Wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej". Utrudnienia w bankach
BIZNES
Wypadek na Trasie Kaszubskiej. Jedna osoba nie żyje, trzy ranne
Wypadek na Trasie Kaszubskiej. Jedna osoba nie żyje
Trójmiasto
imageTitle
Lewandowski krok od powrotu. "Lekarze pod wrażeniem tempa jego regeneracji"
EUROSPORT
Gory
"Otwieram okno, a tutaj śnieg. To było naprawdę wow"
METEO
Nielegalne składowisko odzieży i zaniedbane zwierzęta pod lupą policji
Składowisko odzieży i zaniedbane zwierzęta
Poznań
Sąd Najwyższy orzekł w sprawie egzekucji
Egzekucja z użyciem gazu w USA. "Dotychczas najgorsza"
Świat
USA zaatakowały kolejną łódź na Morzu Karaibskim
"Wyśledzimy, wytropimy, zabijemy". Uderzyli dzięsiąty raz
Świat
W każdy weekend Trakt Królewski będzie deptakiem
Krakowskie Przedmieście przestanie być deptakiem. To już ostatni weekend
WARSZAWA
shutterstock_1707947203
"Mamy do czynienia ze zjawiskiem martwego internetu"
BIZNES
Kość słoniowa, kieł słonia
Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni
METEO
A new survey of M/S Estonia on board VOS Sweet in the Baltic Sea on June 09, 2022. Using a ROV (remotely operated vehicle), a photogrammetric survey is being carried out.
Media: Rosjanie szpiegują z wraku promu "Estonia"
Świat
Szczepienie grypa covid strzykawka
Najmniej w Europie. Dlaczego polscy seniorzy nie szczepią się na grypę?
Zdrowie
Kiriłł Dmitriew
Doradca Putina w Waszyngtonie. Ma "kontynuować dyskusję"
Świat
Donald Trump
Trump: oszukała i została przyłapana
BIZNES
imageTitle
Zawodnik Industrii trafił do siódemki kolejki Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Zmarł 25-letni kolarz. "Walczył do samego końca"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica