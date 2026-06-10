Trwa debata w sprawie Kierwińskiego. Tusk "spokojny jak głaz"
Złożenie wniosku o odwołanie Kierwińskiego politycy PiS zapowiedzieli po tym, jak pod koniec maja po fałszywym alarmie służby siłowo weszły do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Wpłynął on do Sejmu 1 czerwca.
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W środę w Sejmie zebrała się w tej sprawie Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, która negatywnie zaopiniowała wniosek opozycji. Za negatywnym zaopiniowaniem głosowało 19 posłów, a 13 za pozytywym. Nikt się nie wstrzymał od głosu.
Śliwka: wniosek o wotum nieufności - wbrew temu, co mówi koalicja 13 grudnia - to nie jest polityczny teatr
Śliwka: pan minister Kierwiński jest człowiekiem chaosem, chaos w zarządzaniu, chaos w służbach i co, najbardziej bulwersujące, chaos w wydawaniu publicznych pieniędzy
Śliwka: my za pana ministra Kierwińskiego zrobiliśmy rachunek sumienia, którego działania w rządzie można określić jednym słowem - chaos.
Jako pierwszy na mównicę wyszedł Andrzej Śliwka z PiS.
Rozpoczęła się debata.
W Sejmie jest już premier Donald Tusk. - Jestem spokojny jak głaz - odpowiedział, zapytany, czy obawia się o losy Kierwińskiego.
Głosowanie zaplanowane jest na godzinię 14.30. Poprzedzi je debata, podczas której przewidziane są 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół.
Sejm zajmuje się wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie PiS.