Polska Trwa debata w sprawie Kierwińskiego. Tusk "spokojny jak głaz"

Kierwiński o ochronie rodziny prezydenta ze strony SOP Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Złożenie wniosku o odwołanie Kierwińskiego politycy PiS zapowiedzieli po tym, jak pod koniec maja po fałszywym alarmie służby siłowo weszły do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Wpłynął on do Sejmu 1 czerwca.

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W środę w Sejmie zebrała się w tej sprawie Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, która negatywnie zaopiniowała wniosek opozycji. Za negatywnym zaopiniowaniem głosowało 19 posłów, a 13 za pozytywym. Nikt się nie wstrzymał od głosu.

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