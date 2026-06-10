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Polska

Trwa debata w sprawie Kierwińskiego. Tusk "spokojny jak głaz"

Posiedzenie Sejmu RP
Kierwiński o ochronie rodziny prezydenta ze strony SOP
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W środę posłowie zajmują się wnioskiem PiS o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego. Trwa debata, głosowanie zaplanowane jest na godzinę 14.30. Posiedzenie Sejmu relacjonujemy na żywo.

Złożenie wniosku o odwołanie Kierwińskiego politycy PiS zapowiedzieli po tym, jak pod koniec maja po fałszywym alarmie służby siłowo weszły do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Wpłynął on do Sejmu 1 czerwca.

Zobacz też: co opozycja zarzuca szefowi MSWiA?

W środę w Sejmie zebrała się w tej sprawie Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, która negatywnie zaopiniowała wniosek opozycji. Za negatywnym zaopiniowaniem głosowało 19 posłów, a 13 za pozytywym. Nikt się nie wstrzymał od głosu.

Sortowanie:
9 minut temu

Śliwka: wniosek o wotum nieufności - wbrew temu, co mówi koalicja 13 grudnia - to nie jest polityczny teatr

10 minut temu

Śliwka: pan minister Kierwiński jest człowiekiem chaosem, chaos w zarządzaniu, chaos w służbach i co, najbardziej bulwersujące, chaos w wydawaniu publicznych pieniędzy 

11 minut temu

Śliwka: my za pana ministra Kierwińskiego zrobiliśmy rachunek sumienia, którego działania w rządzie można określić jednym słowem - chaos.

13 minut temu

Jako pierwszy na mównicę wyszedł Andrzej Śliwka z PiS.

13 minut temu

Rozpoczęła się debata.

12:50

W Sejmie jest już premier Donald Tusk. - Jestem spokojny jak głaz - odpowiedział, zapytany, czy obawia się o losy Kierwińskiego.

12:49

Głosowanie zaplanowane jest na godzinię 14.30. Poprzedzi je debata, podczas której przewidziane są 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

12:48

Sejm zajmuje się wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie PiS. 

OGLĄDAJ: Chcą odwołać Kierwińskiego. "To jest policzek dla Polski", "przestraszył się pan tego jak bobas"
sejm debata
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Marcin KierwińskiMSWiASejmPrawo i SprawiedliwośćKarol Nawrocki
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