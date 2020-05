Czy można śpiewać o Jarosławie Kaczyńskim? Terlecki odpowiada

Cenzura wszechobecna. To tak czy owak, odbije się na rządzących - w taki sposób wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej-Kukiz'15 Piotr Zgorzelski odniósł się do sytuacji w radiowej Trójce. Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki zapewniał, że w rozgłośni nie ma cenzury, a on sam jest "ogromnie przywiązany" do wolności artystycznej. Był też pytany, czy można śpiewać piosenki o Jarosławie Kaczyńskim. Odparł, że "dobrze można", ale po chwili dodał: "oczywiście żartuję".

Najnowsza piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" pojawiła się w piątek na pierwszym miejscu 1998. notowania Listy Przebojów Trójki. Nawiązuje ona do sytuacji z 10 kwietnia, kiedy to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odwiedził na cmentarzu na Powązkach grób swojej matki i symboliczną mogiłę Lecha i Marii Kaczyńskich. Uczynił to w momencie, kiedy cmentarz, z powodu pandemii, był zamknięty dla odwiedzających.

W sobotę późnym popołudniem dyrektor i redaktor naczelny Trójki Tomasz Kowalczewski oświadczył, że podczas głosowania "został złamany regulamin", a "redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu głosowania". Podobny komentarz przekazała nieco później prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. W niedzielę z kolei Kowalczewski mówił, że manipulowano liczeniem głosów.

O sytuację w rozgłośni pytany był także szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. - Słabo słucham Trójki. Słyszałem, że zostały tam naruszone zasady konkursu na najlepszą piosenkę - mówił. Jednocześnie zapewniał, że jest "ogromnie przywiązany" do wolności artystycznej, a w Trójce nie ma stosowania cenzury. Przyznał jednak, że nie słyszał najnowszej piosenki Kazika i "jakoś nie przepada" za jego twórczością. - Mam swoich ulubionych piosenkarzy - dodał.

Na pytanie "czy można śpiewać o Jarosławie Kaczyńskim", odparł: "dobrze można". - Oczywiście żartuję - dodał po chwili.

Dariusz Joński z klubu Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że "Jarosław Kaczyński przejął już niestety wszystkie instytucje". Odniósł się też do tłumaczeń kierownictwa Polskiego Radia w tej sprawie. - Ta cała grupa ludzi stwarza wrażenie, że dyskutuje, deliberuje, wysyła listy, robi tylko i wyłącznie spektakl dla swojej PiS-owskiej gawiedzi. A tak de facto pieczętują wszytko co się dzieje i robią rozbiór tych wszystkich instytucji, które działały sprawnie i dobrze funkcjonowały - dodał.

Wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL-Koalicji Polskiej-Kukiz'15 Piotr Zgorzelski stwierdził, że to co się stało w Trójce jest "karygodne i niedopuszczalne". - Cenzura wszechobecna. To tak czy owak, odbije się na rządzących - dodał.

Autor:mjz/ks

Źródło: TVN24