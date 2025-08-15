Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby

Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Są ofiary Źródło: TVN

Do wypadku doszło w piątek nad ranem na drodze ekspresowej S17 w okolicy miejscowości Lubice (odcinek pomiędzy Kołbielą i Garwolinem, na granicy powiatów).

Wstępne ustalenia policji mówią, że ciężarowy pojazd wjechał w stojący na poboczu samochód osobowy, w którym przebywały cztery osoby. Dwie z nich zginęły na miejscu. Jak precyzuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, ofiary to kobieta i mężczyzna. Dwie osoby ranne w stanie ciężkim zostały zabrane do szpitala. Ranny został także kierowca tira.

Do wypadku doszło na drodze ekspresowej S17 w okolicy miejscowości Lubice Źródło: OSP Gocław

W akcji uczestniczyli strażacy z powiatu otwockiego i garwolińskiego, w tym ochotnicy. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa S17 w kierunku Garwolina (i dalej - Lublina) jest zablokowana, policja kieruje na objazdy. Na miejscu pracują policyjni technicy pod nadzorem prokuratora.

