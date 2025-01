Premier: nie będzie już tak, że jakiś pijany bydlak podnosi rękę na ratownika

czytaj dalej

Ataków przemocy jest coraz więcej - mówią zgodnie ratownicy medyczni, z którymi rozmawiali dziennikarze TVN24. - Ludzie nie do końca rozumieją naszą pracę. Nie wiedzą, do czego jesteśmy, po co jest krajowy system ratownictwa medycznego, do jakich przypadków jeździmy i w czym możemy im pomóc. To jest największy problem i bolączka społeczeństwa, stąd biorą się nieporozumienia - mówi ratownik medyczny Jarosław Fürst.