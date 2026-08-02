Polska Top of the Top Sopot Festival 2026. Małgorzata Ostrowska o swoim występie Kamila Grenczyn |

Małgorzata Ostrowska o występie na Top of the Top Sopot Festival 2026 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Już 24 sierpnia na scenie Opery Leśnej w ramach Top of the Top Sopot Festival wystąpi plejada gwiazd. Piosenkarka Małgorzata Ostrowska - znana między innymi z takich przebojów, jak: "Meluzyna", "Gołębi puch" czy "Szklana pogoda" - wystąpi na festiwalu 27 sierpnia w ramach koncertu Top of the Rock.

- To jeszcze prawie miesiąc, ale już się szykujemy, bo to wymaga przygotowań - powiedziała w TVN24 Ostrowska, pytana o plany dotyczące jej występu. Jak przekazała, będzie śpiewała razem z orkiestrą i w związku z nowymi aranżacjami "trzeba się do nich przyzwyczaić".

Dopytywana, które piosenki wykona, Ostrowska ujawniła, że zaśpiewa trzy utwory. - Na pewno będą te najbardziej znane - zapowiedziała.

Małgorzata Ostrowska Źródło zdjęcia: TVN24

Top of the Top Sopot Festival 2026

Top of the Top Sopot Festival 2026 rozpocznie się w poniedziałek 24 sierpnia i potrwa do czwartku 27 sierpnia. Przez cztery dni na scenie Opery Leśnej pojawi się plejada gwiazd - od legend polskiej estrady po młodych artystów walczących o Bursztynowego Słowika.

Kto poprowadzi i wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2026. Oto lista >>>

Festiwal współorganizuje telewizja TVN. Stacja należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24.