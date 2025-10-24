Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Tomasz Zimoch o "bardzo dziwnym telefonie" od Śliza. "Pan Paweł wywierał presję"

Tomasz Zimoch
Zimoch: rozmowy ze Ślizem nie było, a szkoda
Źródło: TVN24
Chyba jednak Paweł Śliz wprowadza w błąd. Rozmowy nie było, a szkoda - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 poseł Tomasz Zimoch. To echa wulgarnych słów Śliza na temat Zimocha na posiedzeniu sejmowej komisji. Poseł mówił też o "wywieraniu presji" przez Śliza.

Szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz w połowie października w obraźliwy sposób obarczył byłego posła klubu Polski 2050 winą za przegraną podczas jednego z głosowań w komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

W czwartek w "Faktach po Faktach" Śliz odnosząc się do relacji z Zimochem po tej sytuacji, powiedział, że "ręki nie chciał podać do tej pory, ale mieliśmy dzisiaj bardzo miłe rozmowy na temat komisji sprawiedliwości". - Ja potrafiłem powiedzieć "przepraszam". Uważam, że te słowa nie powinny mieć miejsca. Natomiast uważam, że Tomek powinien umieć podać rękę - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Śliz o Zimochu: przeprosiłem, ale do tej pory nie chciał podać ręki

Śliz o Zimochu: przeprosiłem, ale do tej pory nie chciał podać ręki

Zimoch odgryzł się Ślizowi

Zimoch odgryzł się Ślizowi

Zimoch: rozmowy ze Ślizem nie było, a szkoda

- Chyba jednak pan Paweł wprowadza w błąd - powiedział ZImoch w piątek w "Jeden na jeden". - Rozmowy nie było, a szkoda. Ja sam zaproponowałem panu Pawłowi w rozmowie telefonicznej, byśmy rzeczywiście mogli usiąść i porozmawiać, jak tę sprawę wyjaśnić, załatwić do końca - dodał.

Poseł mówił, że "tak się dziwnie składa, że w ostatnim czasie to pan Paweł brał udział w sądzie kapturowym wobec jednego posła, który nie miał możliwości wyjaśnienia". - To pan Paweł jako przewodniczący klubu dzwonił do posła, wywierał presję i pytał, jak będzie głosował, chociaż ten poseł nie jest już w jego klubie i to pan Paweł właśnie tak a nie inaczej zachował się podczas komisji sprawiedliwości i w krótkim w sumie okresie to dotyczy jednego posła - relacjonował Zimoch.

Potwierdził, że chodzi o niego. Pytany, jak Śliz wywierał presję, odparł, że "był bardzo dziwny telefon". - Chodziło o to, żebym wyspowiadał się, jak będę głosował w jakiejś sprawie - powiedział.

- Odpowiedziałem krótko: przecież jestem już poza klubem, któremu on przewodniczy. Uważałem to w ogóle za dziwną sprawę - dodał. Zimoch zaznaczył, że "to było już jakiś jakiś czas temu".

Zimoch mówił, że "może podać rękę (Ślizowi), ale jak dodał, "lepiej jakbyśmy porozmawiali".

- Ja generalnie nie obrażam się na ludzi. Nie mam czegoś takiego. Uważam jednak, że jeżeli ktoś przekracza pewne granice, to niekoniecznie zasługuje na to, by być w jakichś serdecznościach ciągle i nieustannie - ocenił.

Tomasz Zimoch
Tomasz Zimoch
Źródło: TVN24

Co działo się na posiedzeniu komisji?

W połowie października w trakcie posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka posłowie mieli zajmować się rozpatrzeniem i zaopiniowaniem rządowego projektu ustawy budżetowej na 2026 rok dla komisji finansów publicznych. Koalicja rządząca przegrała głosowanie dwoma głosami posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy opowiedzieli się za wnioskiem opozycji o zamknięciu posiedzenia.

Chwilę po tym, jak zakończyło się głosowanie, mikrofony sejmowe wyłapały, że Paweł Śliz w obraźliwy sposób obarczył byłego posła klubu Polski 2050 winą za przegraną. Zimoch nie głosował, choć brał udział w posiedzeniu. - To przez tego pier******go Zimocha, ku*wa - powiedział Śliz.

Tego samego dnia wieczorem na X Śliz napisał, że ponosi pełną odpowiedzialność za swoje słowa. Zapewnił, że "podobna sytuacja nigdy więcej się nie powtórzy".

Zimoch mówił wtedy, że Śliz "powinien natychmiast złożyć dymisję, zrzec się funkcji przewodniczącego komisji sprawiedliwości". Dodał, że skontaktował się z Kancelarią Sejmu w sprawie zabezpieczenia materiału filmowego z posiedzenia, chociaż "na razie pisma jeszcze nie składa". - Po prostu z czymś takim, chamstwem i wulgarnością, się nie zgadzam - zaznaczył.

Awantura na komisji. Przegrane głosowanie, przekleństwa i wniosek o "zbadanie" posłów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Awantura na komisji. Przegrane głosowanie, przekleństwa i wniosek o "zbadanie" posłów

Kuba Koprzywa

Tomasz Zimoch w sierpniu odszedł z klubu Polska 2050 i został posłem niezrzeszonym. Wcześniej był zawieszony w prawach członka tego klubu po tym, jak krytykował działania Szymona Hołowni.

OGLĄDAJ: Zimoch: Śliz wywierał presję. Chciał, żebym wyspowiadał się, jak będę głosował
pc

Zimoch: Śliz wywierał presję. Chciał, żebym wyspowiadał się, jak będę głosował

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Tomasz Zimoch
Czytaj także:
imageTitle
To nie plama, to blamaż. Populacja Gibraltaru zmieściłaby się na stadionie Lecha
Najnowsze
Donald Trump
Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
BIZNES
Szymon Hołownia
"Wielu ludzi ma pretensje do Hołowni"
Polska
2410N064X KOSCIUSZKO 01
"Bezcenny manuskrypt Władysława Reymonta wraca do ojczyzny"
Polska
Podjechał własnym autem na podjazd dla karetek. Był pijany
Mają po 16 lat, zniknęli na dwa tygodnie. Koniec poszukiwań
Łódź
krs pap_20230828_036
Będzie nowa ustawa o KRS. Znamy szczegóły
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji
BIZNES
29 min
pc
Markiewicz: zrobimy wszystko, żeby prezydent powiedział "dobra, to nie jest złe rozwiązanie"
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Auto dachowało na Okopowej
Kierowca i pasażerowie uciekli po dachowaniu. Tramwaj uderzył bariery
WARSZAWA
imageTitle
Lech przeprasza za wstyd na Gibraltarze. "Czujemy się okropnie"
EUROSPORT
Krwawa Niedziela, Irlandia Północna, 30.01.1972
"Żołnierz F" usłyszał wyrok w sprawie Krwawej Niedzieli
lotto S shutterstock_275295956
Wysoka kumulacja w Lotto
BIZNES
Zaczęło się od przekroczenia prędkości, skończyło w więzieniu
Przekroczył prędkość, trafił do więzienia. Nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
Możliwe podtopienia
Alert RCB. "Możliwe podtopienia"
METEO
Spór o fragment terenu Skry
Spór o działkę na Skrze blokuje budowę boisk
Piotr Bakalarski
imageTitle
Wszystkie rywali Świątek już znane
EUROSPORT
imageTitle
"Myślę, że Iga wygra w tym roku ze wszystkimi"
EUROSPORT
Deszcz, ulewa, intensywne opady deszczu, pogoda, burza
Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
METEO
Władimir Putin
"Sześć miesięcy". Trump reaguje na słowa Putina
Kościelne spółki mogą korzystać z przywilejów podatkowych
"Biskup" miał brać tysiące złotych za założenie spółki, potem dziesięć procent od zysków
Sebastian Klauziński
Donald Trump zapowiedział operacje lądowe przeciwko zagranicznym kartelom narkotykowym
Trump chce atakować na lądzie. "Powiedziałem im, że to będzie następne"
Wołodymyr Zełenski
Wygrały belgijskie obawy. Co dalej z zamrożonymi aktywami Rosji?
pap_20250815_2XC
Spotkanie Trumpa z Putinem. Biały Dom zabrał głos
Premier Donald Tusk
Premier o "kluczowym słowie", odpowiedź Sikorskiego, ujawniona rozmowa
Polska
Pojawi się deszcz
Kto powinien przygotować się na obfite opady
METEO
imageTitle
Kompromitacja Lecha na Gibraltarze
EUROSPORT
imageTitle
Raków uratował remis w końcówce
EUROSPORT
Aleksandar Vucić
Prezydent wywiera naciski na niezależne media. Ujawniono nagranie
Najnowsze
imageTitle
Mistrz Polski bez odpowiedzi na jakość Barcelony
EUROSPORT
Inwrocław
W Inowrocławiu spadł dron szkoleniowy
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica