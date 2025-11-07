Logo strona główna
Polska

Spór Tuska z Nawrockim. Wkracza Siemoniak, pokazał dokument

Tusk i Nawrocki
Tusk o decyzji Nawrockiego. "Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów"
Źródło: X/Donald Tusk
Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, odniósł się do zarzutów prezydenta Karola Nawrockiego dotyczących tego, że "szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się" z nim. "To nieprawda, że służby specjalne nie przekazują informacji prezydentowi RP" - napisał na X. Do wpisu dołączył pewien dokument.

Premier Donald Tusk zamieścił na portalu X nagranie, w którym zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak ocenił, to "dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

Nawrocki: odmówiono udzielenia istotnych informacji

Do sprawy - również w nagraniu na X - odniósł się prezydent RP. Powiedział, iż "Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP".

- Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. Służb Specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb - to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski, miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich - powiedział Nawrocki.

Tusk z Nawrockim nie żałowali sobie też uszczypliwości.

Siemoniak reaguje na wpis Nawrockiego. "To nieprawda"

Do sprawy odniósł się na X też minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

"To nieprawda, że służby specjalne nie przekazują informacji prezydentowi. Otrzymuje on tak samo, jak poprzednicy, stosowne informacje, podobnie jak uprawnieni urzędnicy jego kancelarii" - napisał. Dodał, że "współpracę prezydenta ze służbami specjalnymi regulują przepisy, które nie przewidują indywidualnych odpraw prezydenta z szefem służby".

Wyjaśnił, że "obok przekazywanych dokumentów formą współpracy prezydenta ze służbami jest Kolegium do spraw Służb Specjalnych, w którym zasiadają przedstawiciele prezydenta i BBN". Jak zaznaczył, "nigdy nie odmówiono im jakichkolwiek informacji". Podkreślił, że "jedynym przełożonym szefów służb specjalnych jest premier". "Nie ma trybu wzywania podwładnych premiera przez inny organ państwowy" - zaznaczył minister.

Siemoniak o "zemście"

Siemoniak zwrócił uwagę, że w "pismach Kancelarii Prezydenta do szefów służb wśród wskazanych tematów 'odprawy z prezydentem' nie ma kwestii promocji oficerskich'". "Informacje dla prezydenta wg próśb z pisma (opublikowanego poniżej wpisu na X - red.) zostały przekazane w odpowiednim niejawnym dokumencie" - dodał minister.

Jak ocenił, "zablokowanie przez prezydenta awansów na pierwszy stopień oficerski nijak się ma do nieprawdziwych zastrzeżeń prezydenta i jest zemstą na funkcjonariuszach, których zasłużone awanse nie mają nic wspólnego ze współpracą rządu i prezydenta". "Wielki błąd i wielki wstyd" - napisał Siemoniak.

Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub, w przypadku podległych mu służb, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tradycyjnie nadania stopni oficerskich - w tym generalskich - w wojsku i innych służbach odbywają się przy okazji najważniejszych świąt narodowych, takich jak Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Tomasz Siemoniak Donald Tusk Karol Nawrocki
