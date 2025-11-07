Spór Tuska z Nawrockim. Wkracza Siemoniak, pokazał dokument

Tusk o decyzji Nawrockiego. "Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów" Źródło: X/Donald Tusk

Premier Donald Tusk zamieścił na portalu X nagranie, w którym zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak ocenił, to "dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów. pic.twitter.com/VibFYrLe0a — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2025 Rozwiń Źródło: X

Nawrocki: odmówiono udzielenia istotnych informacji

Do sprawy - również w nagraniu na X - odniósł się prezydent RP. Powiedział, iż "Donald Tusk podjął decyzję, że szefowie służb specjalnych mają zakaz spotykania się z prezydentem RP".

- Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. Służb Specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb - to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski, miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich - powiedział Nawrocki.

Tusk z Nawrockim nie żałowali sobie też uszczypliwości.

Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać Państwo ponad partyjne interesy.



Bezpieczeństwo Polaków nie ma barw partyjnych, premierze rządu bezprawia. https://t.co/02IfBVyYah pic.twitter.com/GB9WHu2Ejt — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 7, 2025 Rozwiń Źródło: X

Siemoniak reaguje na wpis Nawrockiego. "To nieprawda"

Do sprawy odniósł się na X też minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

"To nieprawda, że służby specjalne nie przekazują informacji prezydentowi. Otrzymuje on tak samo, jak poprzednicy, stosowne informacje, podobnie jak uprawnieni urzędnicy jego kancelarii" - napisał. Dodał, że "współpracę prezydenta ze służbami specjalnymi regulują przepisy, które nie przewidują indywidualnych odpraw prezydenta z szefem służby".

Wyjaśnił, że "obok przekazywanych dokumentów formą współpracy prezydenta ze służbami jest Kolegium do spraw Służb Specjalnych, w którym zasiadają przedstawiciele prezydenta i BBN". Jak zaznaczył, "nigdy nie odmówiono im jakichkolwiek informacji". Podkreślił, że "jedynym przełożonym szefów służb specjalnych jest premier". "Nie ma trybu wzywania podwładnych premiera przez inny organ państwowy" - zaznaczył minister.

To nieprawda, że służby specjalne nie przekazują informacji prezydentowi. Otrzymuje on tak samo jak poprzednicy stosowne informacje, podobnie jak uprawnieni urzędnicy jego kancelarii. Współpracę prezydenta ze służbami specjalnymi regulują przepisy, które nie przewidują… pic.twitter.com/2kWHPR35lV — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) November 7, 2025 Rozwiń Źródło: X

Siemoniak o "zemście"

Siemoniak zwrócił uwagę, że w "pismach Kancelarii Prezydenta do szefów służb wśród wskazanych tematów 'odprawy z prezydentem' nie ma kwestii promocji oficerskich'". "Informacje dla prezydenta wg próśb z pisma (opublikowanego poniżej wpisu na X - red.) zostały przekazane w odpowiednim niejawnym dokumencie" - dodał minister.

Jak ocenił, "zablokowanie przez prezydenta awansów na pierwszy stopień oficerski nijak się ma do nieprawdziwych zastrzeżeń prezydenta i jest zemstą na funkcjonariuszach, których zasłużone awanse nie mają nic wspólnego ze współpracą rządu i prezydenta". "Wielki błąd i wielki wstyd" - napisał Siemoniak.

Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony narodowej lub, w przypadku podległych mu służb, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Tradycyjnie nadania stopni oficerskich - w tym generalskich - w wojsku i innych służbach odbywają się przy okazji najważniejszych świąt narodowych, takich jak Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.

