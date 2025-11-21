Tomasz Siemoniak: tutaj przekroczono granice zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i musimy to traktować jako wejście na kompletnie nowy etap

Tomasz Siemoniak ocenił, że akty dywersji na kolei to dalszy stopień w rosyjskiej eskalacji wojny hybrydowej w Polsce.

- Jest to wrogi akt terroru wobec Polski, eskalujący sytuację - mówił w TVN24 Siemoniak. - Natomiast tutaj przekroczono granice zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i musimy to traktować jako wejście na kompletnie nowy etap - dodał.

Minister odniósł się też do słów szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły, który w poniedziałek ocenił, że to, co się wydarzyło na torach, "to czas przygotowań do wojny".

- Niech wojsko tak to traktuje, niech wojsko się mobilizuje, niech wojsko do tego się przygotowuje, natomiast my na poziomie państwowym powinniśmy wyciągać z tego wnioski, właśnie zbroić się, przygotowywać, wyposażać służby specjalne, różne instytucje w coraz to lepsze narzędzia - powiedział Siemoniak. W jego ocenie cały czas mówimy o "akcie dywersji czy terroru państwowego, bo za tym stoi rosyjskie państwo".

Siemoniak: za to odpowiada Rosja

W "Jeden na jeden" Siemoniak został zapytany także o doniesienia ukraińskich mediów na temat jednego z podejrzanych dokonanie aktów dywersji na polskiej kolei. Miał on w przeszłości zostać zwerbowany przez funkcjonariusza GRU do przeprowadzenia aktu dywersji w Ukrainie i zostać skazany przez ukraiński sąd.

- Wiemy bardzo dużo, ale te prace trwają - skomentował koordynator służb specjalnych. - Mnóstwo dowodów, mnóstwo różnych śladów zostało zabezpieczonych - dodał, ale wyjaśnił, że nie będzie mówił o szczegółach.

- Nie mamy żadnych wątpliwości, że to rosyjski wywiad wojskowy stał za poprzednimi aktami dywersji i że teraz też jest za tym - powiedział Siemoniak.

Jak wskazał, "za to odpowiada Rosja". - Nie tylko konkretne osoby, które będziemy ścigać - mówił.

"Bardzo szeroki krąg" powiązań

Pytany o to, jak szeroki jest krąg zainteresowania służb w sprawie aktów dywersji, Siemoniak odpowiedział, że "krąg zainteresowania jest ogromy". - To są wszystkie osoby, które miały jakikolwiek kontakt z podejrzanymi, którzy uciekli na Białoruś - przekazał.

- Musimy pewne rzeczy utrzymywać w tajemnicy, żeby nie spłoszyć nikogo z tych, którzy gdzieś tam pośrednio albo czasem nieświadomie są z tym związani - wskazał koordynator służb specjalnych.

