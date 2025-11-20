Logo strona główna
Polska

Schuchardt, Thiel i Kot. Taki będzie piątek w TVN24+

Tomasz Schuchardt i Monika Olejnik
"Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego - zwiastun
Źródło: Warner Bros Polska
Tomasz Schuchardt opowie o roli przemocowego Grzegorza w filmie "Dom dobry". Poszukamy odpowiedzi na pytanie, kim jest Peter Thiel, inwestor i jeden z ideologów amerykańskiej prawicy. Maciej Kot opowie o planach na swoją karierę i pomysłach, co robić po jej zakończeniu. Taki będzie piątek w TVN24+.

Tomasz Schuchardt w "Monika Olejnik. Otwarcie"

Gościem nowego odcinka programu "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24+ będzie Tomasz Schuchardt. Odtwórca roli przemocowego Grzegorza w filmie "Dom dobry", przyznaje w rozmowie, że postać, którą zagrał, jest "złem wcielonym" i nie da się jej bronić. Jak podkreśla, chciał, aby jego gra była jak najbardziej realistyczna, jeśli ma, choć w niewielkim stopniu, pomóc ofiarom przemocy. 

Aktor wychował się w środowisku, gdzie brutalna przemoc domowa była powszechna. - Widziałem gorsze rzeczy, niż są w tym filmie. Bite kobiety, gwałcone córki. Wszyscy wiedzieliśmy kto, gdzie i w jakim mieszkaniu - wspomina w rozmowie z Moniką Olejnik.

Premiera w piątek o 5.00.

Tomasz Schuchardt i Monika Olejnik
Tomasz Schuchardt i Monika Olejnik
Źródło: TVN24+

Wcześniej gościem Moniki Olejnik był Wojciech Smarzowski, reżyser filmu "Dom dobry". Wszystkie odcinki programu "Monika Olejnik. Otwarcie" znajdziesz tu >>>

Kim jest szara eminencja Doliny Krzemowej?

Utalentowany inwestor i jeden z ideologów amerykańskiej prawicy. Był pierwszym inwestorem Facebooka, uratował od bankructwa Elona Muska, współtworzył takie firmy jak PayPal czy Palantir. Jest też przeciwnikiem demokracji, uważa śmiertelność człowieka za problem do rozwiązania i ostrzega przed nadejściem... antychrysta. To Peter Thiel, szara eminencja Doliny Krzemowej.

O tej niezwykle ważnej postaci na amerykańskiej scenie technologicznej i politycznej porozmawiają w podkaście "Czas Przyszły" Wojciech Skrzypek i amerykanista Andrzej Kohut. 

Premiera odcinka w piątek o 7.00.

Tutaj znajdziesz wszystkie odcinki podkastu "Czas przyszły" >>>

"I co teraz?"

W podkaście Justyny Sucheckiej i Natalii Szostak autorki przyglądają się wciąż zmieniającemu się światu, za każdym razem pytając: I co teraz?

Premiera nowego odcinka w piątek o 16.00, a tutaj znajdziesz wszystkie dotychczasowe odsłony >>>

Co z Maciejem Kotem?

W piątek w TVN24+ przeczytać będzie można wywiad Tomasza Wiśniowskiego z Maciejem Kotem, polskim skoczkiem narciarskim.

Maciej Kot
Maciej Kot
Źródło: Grzegorz Momot/PAP

Już w piątek rusza nowy sezon skoków. W kadrze trenera Macieja Maciusiaka na konkurs w Lillehammer znalazło się sześciu zawodników. Po raz kolejny zabrakło w niej Kota. Zawodnik opowie, co dalej z jego karierą, o pomysłach na życie bez skoków, o hejcie w internecie i o czym napisałby pracę doktorską.

Kościół Starokatolicki

Sebastian Klauziński przyjrzał się śledztwu w sprawie Kościoła starokatolickiego. Wnioski o dotacje z Krajowego Planu Odbudowy, nadawanie tytułów lekarza medycyny zakonnej, wydawanie legitymacji zakonnika oraz dokumentów dyplomatycznych, pranie pieniędzy i fikcyjne darowizny - tymi wątkami zajmują się śledczy.

Co z człowiekiem, który stoi na czele jednej z parafii? Jakimi biznesami zajmuje się Kościół? O tym w piątkowym tekście w TVN24+.

OGLĄDAJ: "Fakty po Faktach". Oglądaj w TVN24 i TVN24+
Włodzimierz Czarzasty

"Fakty po Faktach". Oglądaj w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

Włodzimierz Czarzasty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: red.

Źródło: tvn24.pl

Film, Facebook, Elon Musk, Monika Olejnik, Maciej Kot
