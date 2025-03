Donald Tusk o PiS. "Na odległość pachnie zdradą"

Prezesie Kaczyński, ludzie byli gotowi wam zapomnieć wiele rzeczy, ale tego naród wam nie wybaczy - powiedział premier Donald Tusk. Odniósł się do głosowania w Parlamencie Europejskim dotyczącego polityki obronnej. Przedstawiciele PiS i Konfederacji nie poparli rezolucji w tej sprawie. Jak mówił na nagraniu Tusk, "oni zagłosowali przeciwko wzmocnieniu zdolności obronnych Polski na naszej wschodniej granicy z Rosją i Białorusią". - To naprawdę na odległość pachnie zdradą - ocenił.

"Na odległość pachnie zdradą"

W piątek szef rządu Donald Tusk skrytykował polityków PiS za to głosowanie. - Już kiedyś o PiS-ie powiedziałem: "to nie są patrioci, to są idioci". Ale to, co ostatnio zrobili w Parlamencie Europejskim, to coś chyba wyraźnie gorszego niż głupota - powiedział Tusk na nagraniu opublikowanym w serwisie X.