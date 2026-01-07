Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Tam jest pożar w...". Zgorzelski o sytuacji w PiS

Piotr Zgorzelski
Piotr Zgorzelski w "Faktach po Faktach"
Źródło: TVN24
Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości dawno nie była tak skomplikowana - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Piotr Zgorzelski. Podkreślił jednak, że "kto chciałby lekceważyć Kaczyńskiego, popełniałby błąd".

Gościem programu "Fakty po Faktach" w TVN24 był Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Skomentował dzisiejsze wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS, w towarzystwie m.in. Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego, zapewniał o jedności w partii.

- To znaczy, że tam jest pożar w... Nie będę kończył, wszyscy wiemy, co mam na myśli. Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości dawno nie była tak skomplikowana z wielu powodów. Jarosław Kaczyński jest zakładnikiem własnego pomysłu sukcesu politycznego, bo to on właśnie wymyślił kandydaturę Karola Nawrockiego jako tego kandydata, który w drugiej turze ma być kandydatem nie Prawa i Sprawiedliwości, bo Prawa i Sprawiedliwości i tak by był, ale kandydatem, którego poprze elektorat Konfederacji - opisał.

Jak mówił, Kaczyński "wykreował już czterech prezydentów: Lecha Wałęsę, Lecha Kaczyńskiego, Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Jest jedność". Politycy po "obowiązkowym" spotkaniu PiS

"Jest jedność". Politycy po "obowiązkowym" spotkaniu PiS

Jaki "jest przekonany", ale szef "harcerzy" miał wejść tylnymi drzwiami

Jaki "jest przekonany", ale szef "harcerzy" miał wejść tylnymi drzwiami

Zgorzelski o Kaczyńskim: to stary lis

- To nie jest taka prosta sprawa i kto dzisiaj, już na samym wstępie tej trudnej sytuacji, chciałby lekceważyć Kaczyńskiego, popełniałby błąd. To jest stary lis, który potrafi czekać, który potrafi mylić trop po to, żeby na końcu wyszło na jego - doprecyzował.

Zgorzelski wskazał też problem na polskiej prawicy. - Na razie jedynym sprawczym podmiotem na tej scenie politycznej, sprawczym, czyli takim, który ma możliwość wydawania decyzji, podejmowania ich takich lub innych, jest Karol Nawrocki. Pozostałe podmioty prawej strony, czyli Konfederacja, ta, którą znamy, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna i Prawo i Sprawiedliwość to są trzy ugrupowania, które tak naprawdę muszą podzielić między siebie koszyk wyborców Prawa i Sprawiedliwości, który nie będzie przybywał - zwrócił uwagę, podkreślając, że "kosz wyborców PiS" nie maleje, bo "gdyby malał, to Nawrocki nie zostałby prezydentem". 

Marszałek ocenia szanse PSL. "Zawsze byliśmy niedoszacowani"

Kolejnym tematem było środowe posiedzenie PSL i ostatnie sondaże, według których ludowcy mogliby znaleźć się poza Sejmem. Tylko z ostatniego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że dwie partie koalicyjne premiera Donalda Tuska nie przekraczają progu wyborczego, w tym PSL, które może liczyć na 3,7 proc. poparcia, i Polska 2050 z wynikiem 1,1 proc.

- Będzie coraz lepiej, bo jesteśmy dopiero u progu kampanii wyborczej, a wtedy tak naprawdę sondaże oddają rzeczywiste poparcie dla partii politycznych. Wiemy, że są i górki, i dołki, natomiast jeśli chodzi o poparcie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie chcę zaklinać rzeczywistości, ale wiemy, że jest to partia, która zawsze była niedoszacowana - dodał.

PSL liczy na samorządowców

Polityk PSL podkreślił, że Polskie Stronnictwo Ludowe będzie startowało do parlamentu jako samodzielny klub i komitet. Według niego na listach można spodziewać się także osób spoza partii.

- Mamy bardzo dużo sympatyków z wielu grup społecznych, spośród rzemieślników, spośród małych i średnich przedsiębiorców, spośród nauczycieli. Spośród samorządowców, którzy w wyniku błędnej, złej decyzji PiS-u (...) dla sytuacji samorządowców ograniczających im pracę do dwóch kadencji, innych partii politycznych, będziemy mieć naprawdę wartościowych ludzi na listach - powiedział Zgorzelski. Wskazał, że PSL, oprócz tradycyjnego sięgnięcia po elektorat wiejski, zamierza kierować swój program do małych i średnich przedsiębiorstw.

W tym tygodniu podczas dwudniowego posiedzenia Sejmu posłowie mają się zająć m.in. projektem PSL znoszącym dwukadencyjność władz samorządowych. 12 września Sejm nie zgodził się na wniosek o odrzucenie projektu noweli w pierwszym czytaniu. Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem jednej kadencji do 5 lat, została wprowadzona w 2018 r.

OGLĄDAJ: Głosy za stołki, oskarżenia o polityczną korupcję. W partii koalicji rządzącej wrze
pc

Głosy za stołki, oskarżenia o polityczną korupcję. W partii koalicji rządzącej wrze

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Piotr ZgorzelskiPolskie Stronnictwo Ludowe
Czytaj także:
imageTitle
Obywatele zacięli się na dobre. Przełamanie Haalanda nie pomogło
EUROSPORT
07 2040 pis spotkanie-0029
"Jest jedność". Politycy po "obowiązkowym" spotkaniu PiS
Polska
imageTitle
Wielkie emocje i sporo przetasowań. Francuz najszybszy w Madonna di Campiglio
EUROSPORT
Kobieta zginęła w Minneapolis podczas akcji deportacyjnej
"Stary, popełniłeś morderstwo". Śmierć kobiety w czasie akcji ICE
Świat
Marco Rubio
Plan na Wenezuelę. Trzy punkty Marca Rubio
Świat
imageTitle
Koniec epoki. Trener zwolniony po 18 latach
EUROSPORT
Kosowo, powódź
Z zalanego domu ewakuowano rodzinę. "Udało nam się uciec i przeżyć"
METEO
imageTitle
Koncert Barcelony. Lewandowski i Szczęsny w roli widzów
EUROSPORT
Donald Trump
Zakazuje dywidend, żąda inwestycji. Plan Trumpa na zbojeniówkę
BIZNES
Marco Rubio i Donald Trump
"Rośnie znaczenie" człowieka Trumpa. "On tam jest wicekrólem"
Świat
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
"Jedna bitwa po drugiej" z historycznym rekordem
Tomasz-Marcin Wrona
Marcin Kierwiński
Policjant podejrzany o gwałt. "Kolejne decyzje personalne w nadchodzących godzinach"
Polska
imageTitle
4 gole w 16 minut. Barcelona gromi w Superpucharze
EUROSPORT
AdobeStock_51288009
Uwaga, nocą możliwe są marznące mgły
METEO
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop. Jest podpis prezydenta
BIZNES
Giorgia Meloni
Cztery osoby z młodzieżówki zaatakowane. Meloni zabrała głos
Świat
Krzyż
Miała wyrzucić krzyż do śmieci. Nauczycielka zawieszona
Trójmiasto
NOMINACJE PROFESORSKIE W PŁACU PREZYDENCKIM
Nawrocki rozdał 112 nominacji profesorskich. On jej znów nie dostał
Polska
Małżeństwa w Polsce
Sąd unieważnił małżeństwo przez ChatGPT
Świat
Donald Tusk
Wstrzymana reforma. "Premier nie wie, o czym mówi"
Wiktor Knowski
Intensywne opady śniegu, śnieżyca, noc
Śnieżyce i trzaskający mróz. IMGW ostrzega
METEO
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Były minister zdrowia został pobity, grożono mu. Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
W dach domku ogrodowego wbito kosę
Wbili kosę w dach domku. "Wyjątkowo bolesna" skala zniszczeń
Kraków
imageTitle
Najcenniejszy piłkarz świata. Dystansuje Haalanda i Mbappe
EUROSPORT
shutterstock_2240508931
Co z ewakuacją Polaków? "Nikt nie wie, kto znajdzie się na liście"
BIZNES
Uroczystości pogrzebowe jazzmana Michała Urbaniaka na Powązkach Wojskowych
"Był mistrzem w wykonywaniu rzeczy niewykonalnych"
WARSZAWA
24 min
pc
Historyczny moment w astronomii. To zasługa Polaków
KIJEK W KOSMOSIE
imageTitle
Co planuje Messi. Po karierze chce zostać przy piłce
EUROSPORT
Śnieg we Francji
Wypadki, korki, sparaliżowane lotniska
METEO
Donald Trump
CNN: Amerykanie nie popierają wizji Trumpa. Sondaże są zgodne
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica