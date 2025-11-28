Logo strona główna
Polska

Tak chcą sprowadzić Ziobrę do kraju. "Nie będziemy przywozić nikogo w bagażniku"

Żurek o Ziobrze: będzie Europejski Nakaz Aresztowania, być może czerwona nota Interpolu
Źródło: TVN24
Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów, wyjechał z Polski. Ponieważ Sejm uchylił mu immunitet i zgodził się na jego zatrzymanie, pojawia się pytanie, jakie będą kolejne kroki wymiaru sprawiedliwości. Czy Ziobro zostanie sprowadzony do kraju? Głos w tej sprawie zabrał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek został zapytany w piątek w Gdańsku, czy z perspektywy resortu widać jakąś prawną drogę sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski.

Żurek o Ziobrze: będzie ENA

- Oczywiście, tak jak powiedziałem i podtrzymuję to, nie będziemy przywozić nikogo w bagażniku, zwłaszcza ze strefy Schengen. Przestrzegamy prawa co do milimetra - powiedział. - Były minister Ziobro jest prawnikiem, ma także swoich pełnomocników i oni wykorzystują wszelkie metody blokowania współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Więc będzie ENA (Europejski Nakaz Aresztowania), być może będzie czerwona nota (Interpolu-red.), pozbawienie paszportów - mówił.

Żurek podkreślił, że "będziemy konsekwentnie ścigać każdego bez względu na to, z jakiej jest partii". Ocenił, że "młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą". 

Żurek: bardzo bym chciał, żeby Ziobro nie okazał się miękiszonem

Minister sprawiedliwości powiedział, że "bardzo by chciał, żeby on (Ziobro - red.) nie okazał się miękiszonem". - Jeżeli cały czas prezentował przez okres sprawowania funkcji prokuratora generalnego czy ministra, że jest twardym szeryfem, to twardy szeryf we wszystkich amerykańskich filmach staje przed wymiarem sprawiedliwości, jak jest o coś podejrzewany i broni swojego dobrego imienia - dodał.

Podkreślił, że "zapewniamy przestrzeganie procedur i prawa w stu procentach". - Mamy dzisiaj wolne media, więc te wszystkie opowieści, że my chcemy tylko wsadzić byłego ministra, czy chcemy go pogrążyć, to można między bajki włożyć - dodał.

- Ja bym chciał, żeby (Ziobro - red.) przyjechał. Natomiast jak będzie w rzeczywistości, czas pokaże, czy zostanie tam ujęty wtedy, kiedy będziemy mieli możliwość ścigania w trybie ENA czy czerwonej noty Interpolu. Wolałbym tego nie robić, naprawdę, bo to są jakieś spektakle, których chciałbym uniknąć - mówił Żurek.

Dodał, że zależy mu na tym, żeby "były minister miał wszystkie prawa procesowe".

Uchylony immunitet i zarzuty dla Zbigniewa Ziobry

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące między innymi ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów. W tym celu Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości. Posłowie wyrazili zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie Ziobry.

Ziobro, z którym reporter TVN24 w połowie listopada rozmawiał w Budapeszcie, nie zadeklarował jednoznacznie, że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech ani że wróci do Polski.

Co z paszportem Ziobry? Ruch wojewody

Wojewoda mazowiecki wdrożył procedurę unieważnienia paszportu Zbigniewowi Ziobrze. Wcześniej szef MSZ Radosław Sikorski na wniosek PK unieważnił Ziobrze paszport dyplomatyczny.

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Waldemar ŻurekZbigniew ZiobroProkuratura Krajowa
