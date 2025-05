Tajemnicza koperta dla Nawrockiego. "Przeczyta pan i zobaczy"

Rafał Trzaskowski wręcza kopertę Karolowi Nawrockiemu na koniec debaty Źródło: Materiały organizatora

Karol Nawrocki pod koniec debaty prezydenckiej otrzymał od Rafała Trzaskowskiego kopertę. Kandydat Koalicji Obywatelskiej, wyjmując ją, powiedział, że "to jest ostatnia szansa, żeby zachować się w sposób uczciwy". Po debacie nie chciał powiedzieć dziennikarzom, co się w niej znalazło. Podkreślił, że kandydat PiS powinien o tym opowiedzieć sam.

Na sam koniec ostatniej debaty prezydenckiej przed wyborami w niedzielę 18 maja kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski podszedł do kandydata PiS Karola Nawrockiego i położył na jego pulpicie kopertę. - A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu - powiedział Trzaskowski.

Kandydat PiS nie wziął od razu do ręki koperty i spytał: - Łapówkę mi pan wręcza?

- Przeczyta pan sobie i zobaczy, jak można się zachować w sposób uczciwy - odpowiedział mu Trzaskowski.

Po zakończeniu debaty kandydaci uścisnęli sobie dłoń. Widoczny był moment, w którym Nawrocki pyta ponownie Trzaskowskiego o kopertę, wskazując na nią palcem. Kandydat KO odpowiedział coś krótko i odszedł.

Przed zakończeniem transmisji widoczne było to, jak Nawrocki zabiera ze sobą kopertę.

Już po debacie dziennikarze próbowali dowiedzieć się od prezydenta Warszawy, co znalazło się w kopercie dla Nawrockiego. Ten stwierdził, że kandydat PiS sam powinien chcieć o tym powiedzieć i skierował uwagi do niego. Zaznaczył powtórnie, że to propozycja zachowania się w sposób przyzwoity.

Gadżety na debacie

- Zgodnie z regulaminem tej debaty, bo zaroiło się już od gadżetów, nie można ich mieć. Na to zgodziły się wszystkie sztaby. Nie można też korzystać z telefonów komórkowych - przypominał w trakcie debaty jeden z prowadzących ją dziennikarzy, Piotr Witwicki.

Jednak debatujący kandydaci wielokrotnie posługiwali się wspomnianymi "gadżetami", a jako pierwszy zasady debaty złamał Krzysztof Stanowski, stawiając na swoim pulpicie co najmniej kilkanaście różnych flag.