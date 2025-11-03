Logo strona główna
Polska

Hołownia nie przyszedł na przesłuchanie. Wiadomo, gdzie poleciał

Szymon Hołownia
Hołownia nie stawił się w prokuraturze na przesłuchanie. Pełnomocnik wyjaśnia
Źródło: TVN24
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przebywa w Etiopii - przekazała dyrektor Biuro Obsługi Medialnej Katarzyna Karpa-Świderek. Dodała, że "wizyta ma charakter oficjalny". Hołownia nie stawił się w poniedziałek na przesłuchanie w warszawskiej prokuraturze okręgowej w sprawie jego słów o "zamachu stanu" z lipca.

Przesłuchanie Szymona Hołowni w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie było zaplanowane na poniedziałek, na godzinę 11. Jego pełnomocnik mecenas Filip Curyło wskazał, że Hołownia udzielił już odpowiedzi na wszystkie pytania prokuratury.

Działał "w sposób nieuprawniony". Są kolejne terminy przesłuchań
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Działał "w sposób nieuprawniony". Są kolejne terminy przesłuchań

Dyrektor Biura Obsługi Medialnej Katarzyna Karpa-Świderek poinformowała, że Szymon Hołownia przebywa w poniedziałek w Etiopii. Zaznaczyła, że "wizyta ma charakter oficjalny". Jak dodała, marszałek wraca do kraju we wtorek rano.

Gramatyka: Hołownia walczy o miejsce dla Polaka na czele UNHCR

Wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050 Michał Gramatyka napisał w mediach społecznościowych, że "w Addis Abebie - 'Afrykańskiej Brukseli' Szymon Hołownia walczy o miejsce dla Polaka na czele UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców - ale w naszej piaskownicy ważniejsze jest, że się nie stawił na przesłuchaniu, w którym prokuratura przyznała rolę pokrzywdzonego Świeczkowskiemu". "Zamiast myśleć o epokowej szansie dla Polski, toniemy w lokalnych animozjach…" - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań

To z nimi konkuruje Hołownia. Kluczem może być odpowiedź na pięć pytań

Marcin Złotkowski
Szanse Szymona Hołowni "znacząco wzrosły"

Szanse Szymona Hołowni "znacząco wzrosły"

Wcześniej Hołownia był przesłuchiwany w sprawie swojej wypowiedzi w październiku. W przesłuchaniu wzięli wtedy udział pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa mec. Bartosz Lewandowski oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Oba te urzędy składały w sprawie zawiadomienie.

Będą kolejne wezwania na przesłuchanie

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prokurator Piotr Antoni Skiba poinformował w poniedziałek, że zostały wyznaczone dwa kolejne terminy przesłuchania marszałka Sejmu - 12 i 17 grudnia.

Dodał, że pełnomocnik Hołowni w złożonym piśmie "zakwestionował konieczność składania zeznań przez świadka poprzez odpowiadanie na pytania zadawane przez osoby (...) nieuprawnione do uczestniczenia w tym postępowaniu". Według Skiby, pełnomocnik posiłkował się między innymi opinią Biura Analiz Sejmowych, która - dodał - nie została dołączona. Jak relacjonował Skiba, nieobecność Hołowni była również usprawiedliwiona wizytą zagraniczną marszałka.

Hołownia o "zamachu stanu"

W lipcu Hołownia stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP i dokonał w ten sposób "zamachu stanu". Pytany wówczas, kto składał mu te propozycje, marszałek mówił o ludziach, którym "nie podobał się wynik wyborów prezydenckich".

Marszałek Sejmu po przesłuchaniu przekonywał, że sformułowania "zamach stanu" używał nie w trybie kodeksowym, tylko publicystycznym, mówiąc o poważnym rozstroju państwa, do którego doszłoby, gdyby posłuchał głosów, które wzywały go "tak naprawdę do złamania konstytucji".

Wniosek do prokuratury w sprawie słów Hołowni skierował Lewandowski. Ostatecznie dołączono go do sprawy tzw. zamachu stanu z zawiadomienia Święczkowskiego. Dotyczyło ono podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu m.in. przez premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów czy szefa Rządowego Centrum Legislacji.

pc

Autorka/Autor: js/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

