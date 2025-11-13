Jak Polacy oceniają Hołownię w roli marszałka? Sondaż

Tusk: marszałek Hołownia nie stawia żadnych warunków wstępnych i zrezygnuje na rzecz Włodzimierza Czarzastego Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu jest częścią umowy koalicyjnej.

Polacy są podzieleni w ocenie pracy Szymona Hołowni na stanowisku marszałka.

Szymon Hołownia wkrótce przestanie być również szefem Polski 2050.

Szymon Hołownia (Polska 2050) na piątkowym posiedzeniu Sejmu pożegnał się z funkcją marszałka Sejmu. Jest to wypełnienie umowy koalicyjnej, w myśl której w drugiej połowie kadencji ma go zastąpić Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica). Do zmiany na stanowisku marszałka ma dojść na następnym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 19 listopada.

Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu

Jak Polacy oceniają Szymona Hołownię w roli marszałka? "Rzeczpospolita" opublikowała badanie IBRiS z dni 7-8 listopada, w którym opinie Polaków na ten temat są podzielone. 45,4 proc. ankietowanych oceniło jego pracę jako marszałka pozytywnie, zaś 41,5 proc. - negatywnie. Pozostali nie wyrobili sobie zdania w tej sprawie.

Spośród wyborców Koalicji Obywatelskiej 72,4 proc. ocenia go dobrze, a spośród opozycji - 65,8 proc. ocenia go negatywnie. Pozytywnie ocenia go 31 proc. spośród wyborców popierających PiS, Konfederację oraz Razem.

Sondaż przeprowadzono metodą CATI, n = 1067.

Co dalej z Szymonem Hołownią?

Hołownia wcześniej ogłosił, że w styczniu 2026 roku nie będzie ponownie ubiegał się o fotel szefa Polski 2050. Przekazał za to, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców. Informację o tym, że złożył "aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa" marszałek Sejmu przekazał w mediach społecznościowych.

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, istnieje od 1950 roku. Wysoki Komisarz, jak podaje sama agencja na stronie internetowej, reprezentuje na arenie międzynarodowej interes osób zmuszonych opuścić swój kraj z powodu prześladowań, konfliktów, przemocy lub innych przyczyn, które wymagają międzynarodowej ochrony i pomocy humanitarnej. Reprezentuje też bezpaństwowców.

