Szanse Szymona Hołowni "znacząco wzrosły"

Pod koniec września Hołownia poinformował o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Poza nim o to stanowisko ubiegają się m.in. stały przedstawiciel Turcji przy ONZ, obecna mer Paryża czy Roman Mazur - działacz humanitarny, a wcześniej polityk związany z Polską 2050.

- Pan marszałek Hołownia ma niezłe szanse na to, żeby zostać przedstawicielem w ONZ-cie. Prowadzimy rozmowy i z tych rozmów wynika, że rozmaite, bardzo ważne, państwa są gotowe poprzeć go w tej roli - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski w Radiu ZET. Dodał, że m.in. dzięki zabiegom jego resortu szanse Hołowni na objęcie tej funkcji "w ostatnim czasie znacząco wzrosły".

Jak wskazał, w ONZ jest 193 państw członkowskich, ale wiele z nich głosuje zgodnie ze stanowiskiem stałych członków Rady Bezpieczeństwa, którzy mają "pewną moc przekonywania". Z tego względu istnieją "pewne objawy", że głosowanie nad kandydaturą Hołowni może być po jego myśli. - Jeżeli uda się zmontować taką koalicję, a to jest w trakcie pracy, (...), to (Hołownia) ma realne szanse - ocenił.

Według "Gazety Wyborczej" Szymon Hołownia w razie braku powołania na stanowisko w ONZ, miałby starać się o funkcję ambasadora Polski w USA. Dopytywany przez reporterkę TVN24 Maję Wójcikowską czy to prawda, Hołownia zaprzeczył i przekazał, że "skupia się na procesie rekrutacji".

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) został powołany w 1950 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. UNHCR odpowiada za kierowanie międzynarodowymi działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Wysoki Komisarz dąży też do zapewnienia każdemu prawa do ubiegania się o azyl i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji lub przesiedlenia do państwa trzeciego. Ma również mandat do pomocy osobom ze statusem bezpaństwowca.

Za wybór Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców odpowiada sekretarz generalny ONZ, który po ogłoszeniu rekrutacji i weryfikacji kandydatów nominuje jednego lub jedną z nich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

