Polska

Szanse Szymona Hołowni "znacząco wzrosły"

Szymon Hołownia
Hołownia po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. "To była dobra rozmowa"
Źródło: TVN24
Według Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceszefa MSZ, Szymon Hołownia "ma realne szanse" na stanowisko Wysokiego Komisarza w ONZ, jeżeli resortowi dyplomacji uda się "zmontować koalicję" państw w tej organizacji. Przekazał, że ministerstwo prowadzi takie rozmowy i "ważne państwa są gotowe go poprzeć".

Pod koniec września Hołownia poinformował o złożeniu aplikacji w naborze na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Poza nim o to stanowisko ubiegają się m.in. stały przedstawiciel Turcji przy ONZ, obecna mer Paryża czy Roman Mazur - działacz humanitarny, a wcześniej polityk związany z Polską 2050.

- Pan marszałek Hołownia ma niezłe szanse na to, żeby zostać przedstawicielem w ONZ-cie. Prowadzimy rozmowy i z tych rozmów wynika, że rozmaite, bardzo ważne, państwa są gotowe poprzeć go w tej roli - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski w Radiu ZET. Dodał, że m.in. dzięki zabiegom jego resortu szanse Hołowni na objęcie tej funkcji "w ostatnim czasie znacząco wzrosły".

Jak wskazał, w ONZ jest 193 państw członkowskich, ale wiele z nich głosuje zgodnie ze stanowiskiem stałych członków Rady Bezpieczeństwa, którzy mają "pewną moc przekonywania". Z tego względu istnieją "pewne objawy", że głosowanie nad kandydaturą Hołowni może być po jego myśli. - Jeżeli uda się zmontować taką koalicję, a to jest w trakcie pracy, (...), to (Hołownia) ma realne szanse - ocenił.

Według "Gazety Wyborczej" Szymon Hołownia w razie braku powołania na stanowisko w ONZ, miałby starać się o funkcję ambasadora Polski w USA. Dopytywany przez reporterkę TVN24 Maję Wójcikowską czy to prawda, Hołownia zaprzeczył i przekazał, że "skupia się na procesie rekrutacji".

Hołownia ambasadorem w USA? "Ktoś rzucił taki pomysł"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hołownia ambasadorem w USA? "Ktoś rzucił taki pomysł"

Szymon Hołownia stara się o stanowisko w ONZ

Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) został powołany w 1950 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. UNHCR odpowiada za kierowanie międzynarodowymi działaniami na rzecz ochrony uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Wysoki Komisarz dąży też do zapewnienia każdemu prawa do ubiegania się o azyl i znalezienia bezpiecznego schronienia w innym państwie, z możliwością dobrowolnego powrotu do domu, integracji lub przesiedlenia do państwa trzeciego. Ma również mandat do pomocy osobom ze statusem bezpaństwowca.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kto zapłacił za wizytę Hołowni w USA? Kancelaria Sejmu odpowiada

Kto zapłacił za wizytę Hołowni w USA? Kancelaria Sejmu odpowiada

Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem? Tusk: znam priorytety

Pełczyńska-Nałęcz wicepremierem? Tusk: znam priorytety

Za wybór Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców odpowiada sekretarz generalny ONZ, który po ogłoszeniu rekrutacji i weryfikacji kandydatów nominuje jednego lub jedną z nich do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/tr

Źródło: Radio ZET, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Szymon HołowniaOrganizacja Narodów ZjednoczonychMinisterstwo Spraw Zagranicznych
