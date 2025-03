Ćwik: marszałek nie wiedział o kontrowersjach w związku z Witoldem K. Źródło: TVN24

Na spotkaniu z Szymonem Hołownią pojawił się Witold K., biznesmen powiązany z białoruskim oligarchą, na którym ciążą prokuratorskie zarzuty. - Pan marszałek nie wiedział o kontrowersjach dotyczących tej osoby - mówił Sławomir Ćwik (Polska 2050). Senator Krzysztof Kwiatkowski (Koalicja Obywatelska) uważa, że doszło do "ewidentnego niedopatrzenia" ze strony organizatorów wydarzenia.

W środę Witold K. siedział na spotkaniu tuż obok Hołowni, zabierał głos, a w blasku kamer marszałek Sejmu uścisnął mu dłoń. - Nie miałem zielonego pojęcia, że ciążą na nim jakieś podejrzenia - przyznał później w rozmowie z TVN24 Hołownia. Dodał, że "ta kwestia musi zostać wyjaśniona". Mówił też, że nie dostał w tej sprawie ostrzeżenia od służb.

Szymon Hołownia podczas spotkania w Białymstoku towarzyszył biznesmen Witold K. Źródło: Szymon Hołownia/facebook

Ćwik: marszałek nie wiedział o żadnych kontrowersjach

W czwartek reporter TVN24 Radomir Wit rozmawiał na ten temat z politykami. Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik, który także brał udział w spotkaniu, powiedział, że było tylko wiadomo, że Witold K. jest prezesem Podlaskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

- Pan marszałek nie wiedział o żadnych kontrowersjach dotyczących tej osoby. Zresztą służby też go o tym nie informowały, ponieważ formalnie nie ma postawionych żadnych zarzutów - powiedział. Na uwagę Radomira Wita, że K. ma postawione prokuratorskie zarzuty, Ćwik powiedział, że nic nie wie na ten temat.

Kwiatkowski: ewidentne niedopatrzenie organizatorów

Senator Krzysztof Kwiatkowski (Koalicja Obywatelska) uważa, że doszło "ewidentnie do niedopatrzenia organizatorów spotkania", a Hołownia "nie miał najprawdopodobniej żadnej wiedzy, kto siedzi z nim na spotkaniu".

- Czy ktoś powinien wiedzieć (kim jest Witold K. - red.)? Tak, gospodarze tego spotkania na miejscu. (...) Ci, którzy organizowali marszałkowi to spotkanie, powinni go poinformować, że to nie jest osoba, która powinna być w bezpośredniej bliskości marszałka - uważa Kwiatkowski.

Kwiatkowski o obecności Witolda K. na spotkaniu z Hołownią: ewidentnie niedopatrzenie organizatorów Źródło: TVN24

Powiązania z białoruskim oligarchą

Jak opisywali wcześniej dziennikarze "Czarno na białym" Dariusz Kubik i Grzegorz Łakomski, na Witoldzie K. od sześciu lat ciążą prokuratorskie zarzuty. Według śledczych, przedsiębiorca obiecał łapówkę ministrowi rolnictwa Kenii, dzięki czemu jego firma miała dostać zamówienie na dostawę maszyn i urządzeń rolniczych. W przeliczeniu na złote kontrakt opiewał na 300 milionów, a obiecana łapówka - 25 milionów.

Do realizacji kontraktu nie doszło, ale śledztwo toczy się dalej. Obietnica łapówki jest bowiem tak zwanym przestępstwem formalnym - nie muszą iść za nim pieniądze, przestępstwem jest samo złożenie obietnicy. Od 2018 roku K. objęty był śledztwem prowadzonym przez ABW, a dotyczącym domniemanego szpiegostwa, które w listopadzie 2024 zostało umorzone. Nasi dziennikarze pokazali to w reportażu "Kucharze Łukaszenki", wyemitowanym w styczniu w "Czarno na białym", a obecnie dostępnym w TVN24 GO.