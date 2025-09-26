Szymon Hołownia "będzie ciężko pracował jako poseł"

Co będzie robił Szymon Hołownia, gdy przestanie być marszałkiem? "Będzie ciężko pracował jako poseł" Źródło: TVN24

Umowa koalicyjna (między KO, Lewicą i Trzecią Drogą) zakłada, że jesienią tego roku nastąpi zmiana na fotelu marszałka Sejmu. Szymona Hołownię na tym stanowisku ma zastąpić Włodzimierz Czarzasty, jako przedstawiciel Lewicy.

Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (Polska2050) w piątek w programie "Bez Kitu" w TVN24 została zapytana, co będzie robił Szymon Hołownia, gdy przestanie być marszałkiem. - Deklaruje, że będzie ciężko pracował dalej w Sejmie jako poseł - odparła.

Szymon Hołownia Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Hennig-Kloska o "wymarzonym scenariuszu"

Ministra zaznaczyła w tym miejscu, że chciałaby, aby spełnił się scenariusz, w którym wszyscy liderzy partii koalicyjnych wchodzą do rządu. Jak dodała, "liderzy koalicji tworzyliby wtedy prezydium rządu".

- Szymon Hołownia zadeklarował, że pójdzie do rządu, jeżeli zdarzyłoby się tak, że wszyscy liderzy koalicji 15 października by do tego rządu weszli - powiedziała Henning-Kloska. Według niej, to byłby "wymarzony najlepszy scenariusz".

Dopytywana, czy Szymon Hołownia nie mógłby wejść do rządu bez względu na to, czy zrobi to lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty, ministra odparła, że najwidoczniej uważa, że w takiej konfiguracji "i tak dalej się nic nie zmieni, ponieważ jeden lider będzie poza rządem, więc i tak nie będą tam zapadać decyzje". - A jak widać, to jest główny problem, żeby wszystkie decyzje faktycznie były ostatecznie wypracowywane na poziomie rządu. Na pewno ułatwiłaby to obecność tam wszystkich liderów - stwierdziła.

"Wolałabym zostać tu, gdzie jestem"

Na pytanie, kto będzie wicemarszałkiem Sejmu z ramienia Polski 2050, odparła jednynie, że "klub wybierze".

Zaznaczyła jednocześnie, że sama nie jest zainteresowana tym stanowiskiem. - Ja bardzo identyfikuję się z misją, którą w tej chwili pełnię. Jesteśmy rozpędzeni w różnych ważnych, strategicznych dla naszego kraju projektach. I raczej, szczerze mówiąc, wolałabym zostać tu, gdzie jestem - wyznała.