Sztuczna inteligencja wygenerowała "perfekcyjnych ludzi". Eksperci alarmują w sprawie dzieci i mediów społecznościowych

Badacze z serwisu zajmującego się zaburzeniami odżywiania i zdrowiem psychicznym pokazali zdjęcia "idealnych ludzi". To grafiki stworzone przez sztuczną inteligencję na podstawie zdjęć z mediów społecznościowych. Eksperci alarmują w sprawie dzieci, które porównują swój wygląd do ludzi na zdjęciach w internecie, nie zdając sobie sprawy, że wiele z nich poddano wcześniej obróbce. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Wiktoria Szalińska, która internautom bliżej znana jest jako "Szalina.Malina" ma 20 lat, jest influencerką i tworzy muzykę. Od kiedy pamięta, w szkole czuła się oceniana przez rówieśników, sama siebie też oceniała. Oglądając zdjęcia w mediach społecznościowych popadała w kompleksy. Koledzy porównywali ją i inne dziewczyny do kobiet z internetu.

- Pytali, dlaczego tak nie wyglądamy, w ogóle nie patrząc na to, że my jesteśmy na etapie dojrzewania, że my się zmienimy. Oni nie rozumieli tego i wymagali od nas zmiany - mówi Wiktoria Szalińska.