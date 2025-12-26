Pęknięcie szyny. Pociąg cofa się do poprzedniej stacji, w środku 400 pasażerów

Do zdarzenia doszło w powiecie gliwickim Źródło: Google Earth

Między miejscowościami Rudziniec Gliwicki a Sławięcice doszło do pęknięcia szyny na torze pierwszym. Jadący tą trasą pociąg relacji Przemyśl Główny - Świnoujście (IC Wyczółkowski) został zatrzymany i cofnięty do stacji Rudziniec Gliwicki. Ruch odbywa się po sprawnym torze.

W pociągu jest 400 osób

Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK przekazał, że obecnie wszystko wskazuje na to, że za pęknięcie szyny jest spowodowane "czynnikiem eksploatacyjnym".

W pociągu podróżuje 400 osób. Są pod opieką drużyny konduktorskiej. W składzie działa ogrzewanie i wagon restauracyjny.

