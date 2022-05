Znamy szkoły, które są najbardziej przyjazne osobom LGBT+. Powstał ich ranking

Aż pięć z pośród najbardziej przyjaznych osobom LGBTQ+ szkół znajduje się w Warszawie, ale najlepsze pod tym względem okazało się XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu. - Niestety niemal co trzeci uczeń nie czuje się bezpiecznie w swojej szkole - mówi Dominik Kuc, jeden z koordynatorów drugiej ogólnopolskiej edycji Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+.

- Bezpieczna szkoła to taka, w której wszyscy czują się bezpieczni - mówi Dominik Kuc. To on kilka lat temu, będąc jeszcze licealistą, zainicjował powstanie Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ w Warszawie. - Choć zwykle rankingi budzą u mnie wątpliwości, tu ta forma wydawała się zasadna. Chcieliśmy wytworzyć wśród młodych ludzi zainteresowanie podobne do tego, które budzą wyniki matury czy sukcesy w olimpiadach - tłumaczył.

Cała Polska głosuje

Dziś może już mówić, że mu się udało - ranking w pierwszych edycjach obejmujących wyłącznie stolicę, w tym roku objął po raz drugi całą Polskę. W tegorocznej edycji zagłosowało około 14 tys. uczniów i uczennic z około 2 tysięcy szkół.

Co wynika z ich głosów? W topowej dziesiątce znalazło się pięć szkół z Warszawy i po jednej z Poznania, Torunia, Lublina i Gdańska. Pierwsze miejsce zajęło XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące na poznańskich Jeżycach.

- W Poznaniu w akcję bardzo zaangażowała się młodzieżowa rada miasta, akcja dostała też wsparcie prezydenta. Myślę, że kluczowa okazała się jednak aktywność samych uczniów i uczennic - mówiła Magdalena Antolczyk, koordynatorka akcji w Wielkopolsce.

Kto może liczyć na wsparcie?

Szkoły Przyjazne LGBTQ+ to takie, które zdaniem organizatorów: "nie dyskryminują ze względu na tożsamość płciową czy orientację psychoseksualną, a więc nie wykluczają osób queerowych z wydarzeń szkolnych, takich jak studniówka (np. chłopak może przyjść na nią z chłopakiem), dbają o to, czy uczniowie i uczennice są chronione przed przemocą słowną i fizyczną; rozumieją, że do osób transpłciowych zwracamy się ich zaimkami i imieniem, zapewniają dostęp do edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej, w których obchodzenie Tęczowego Piątku nie jest niczym strasznym".

- Niestety nie każdy może czuć się w szkole bezpiecznie, z naszych danych wynika, że nie czuje się tak około 30 procent osób chodzących do szkoły - mówi Dominik Kuc. - Pocieszające jest, że 83 procent uczniów przyznaje, że ma w szkole przynajmniej jedną osobę, która ją wspiera - dodaje.

Dumna Warszawa

Konferencja, na której ogłoszono tegoroczne wyniki rankingu, odbyła się przed gmachem XXX LO w Warszawie. Ta szkoła zajęła 10. miejsce w Polsce - otrzymała tabliczkę z napisem "Bezpieczna Szkoła". Jej dyrektor, Marcin Jaroszewski, zwracał się do przybyłych na spotkanie mediów: - Wspieranie osób LGBTQ+? Staramy się to robić jak najlepiej, bez względu na uwarunkowania zewnętrzne - zapewnił. I odnosił się do działań ministra edukacji Przemysława Czarnka, który krytykuje organizowanie Tęczowych Piątków i chciałby utrudnić lekcje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacja seksualną.

W podobnym tonie wypowiadała się Dorota Łoboda, przewodnicząca komisji oświaty w stołecznej Radzie Miasta. - To, że mamy tyle przyjaznych szkół w Warszawie, to jest powód do dumy. Młodzi ludzie mają prawo do akceptacji i szacunku. Będziemy o to dbać, choć nie możemy się spodziewać wsparcia władzy centralnej - dodała.

Jednym z większych zaskoczeń na liście Szkół Przyjaznych LGBTQ+, która została zdominowana przez duże miasta, jest obecność szkoły w Boguchwale na Podkarpaciu, która zajęła wysokie 15. miejsce.

I coraz bardziej zaangażowane Podkarpacie

Julia Pyzińska, koordynatorka rankingu na Podkarpaciu, pod koniec kwietnia mówiła mi o swojej pracy. - To nie jest łatwe, nawet dziś dostałam w odpowiedzi na zaproszenie do akcji wiadomość "zakaz pedałowania", ale nie zniechęci mnie to do bycia sojuszniczką. Co mnie motywuje? Świadomość, że ja też w każdej chwili mogę stać się mniejszością. Każdy może.

Ubiegłoroczna edycja nie udała się w województwie podkarpackim, bo choć w rankingu brane były pod uwagę wszystkie szkoły ponadpodstawowe z Rzeszowa, to żadna nie zdobyła minimalnej liczby głosów, by w nim zaistnieć. W tym roku w Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ jest 11 szkół ponadpodstawowych z Podkarpacia.

A Julia komentuje sukces szkoły z Boguchwały: - Bardzo się cieszę, że to się udało w mniejszej miejscowości, bo wierzę, iż to miejsce wynika z autentycznego zaangażowania szkolnej społeczności.

Głosowanie trwało od 28 marca do 30 kwietnia. Uczniowie i nauczyciele mogli oceniać szkoły pod kątem otwartości, bezpieczeństwa i akceptacji młodzieży LGBTQ+.

