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TO WARTO WIEDZIEĆ

Ujawnione dane w sprawie donacji dla Ukrainy, rozmowa Trumpa z szefem FIFA, awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o donacjach wyposażenia i amunicji dla Ukrainy od początku wojny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP/EPA
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił część odtajnionych informacji dotyczących donacji Polski dla Ukrainy. Donald Trump potwierdził, że rozmawiał z prezydentem FIFA Giannim Infantino w sprawie czerwonej kartki, którą piłkarz USA otrzymał w trakcie mundialu. Stany Zjednoczone zostały tego samego dnia wyeliminowane z rozgrywek po przegranej z Belgią. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 7 lipca.

1. Szef MON ujawnił dane w sprawie donacji dla Ukrainy

Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej przedstawił część odtajnionych informacji dotyczących donacji Polski dla Ukrainy. Decyzja ta zapadła po wpisach polityków opozycji, między innymi Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) i Mariusza Błaszczaka (PiS), w mediach społecznościowych, w których sugerowano, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot PAC‑3 MSE.

- Rząd nie ulegnie żadnym populistycznym krzykom i nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy - zapewniał.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP/EPA

2. Donald Trump rozmawiał z szefem FIFA w sprawie piłkarza

Prezydent USA Donald Trump przyznał, że rozmawiał z prezydentem FIFA Giannim Infantino o czerwonej kartce Folarina Baloguna. Po tej rozmowie zawieszenie napastnika reprezentacji Stanów Zjednoczonych zostało odłożone w czasie i mógł on zagrać w meczu z Belgią w 1/8 finału mundialu.

Trump oświadczył, że poprosił Infantino o ponowne rozpatrzenie sprawy Baloguna. Sędziego nazwał "okropnym", a jego decyzję niesprawiedliwą. Komentatorzy ostro oceniają postępowanie władz FIFA i domagają się rezygnacji jej prezydenta Gianniego Infantino.

3. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo

Samolot linii WizzAir, lecący z Warszawy do Oslo, musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję i zespoły ratownictwa medycznego. Policja przekazała, że nikt z pasażerów ani członków załogi nie odniósł obrażeń.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną pojawienia się dymu w kabinie była usterka baterii telefonu komórkowego jednego z pasażerów.

4. Zapowiedź rotacji wojsk USA w Polsce

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Bydgoszczy zapowiedział, że do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich. - Będzie kontynuowana i ten proces wypełni się w ciągu najbliższych tygodni - mówił.

Szef MON mówił również o "strategicznym momencie" związanym z podpisaniem umowy z firmą Anduril Industries w zakresie rozwoju zdolności produkcyjnych pocisków manewrujących.

5. Śledztwo prokuratury po wypadku autobusu w Warszawie

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autobusu, do którego doszło w niedzielę na stołecznej Ochocie. Prowadzone jest pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał, że kierowca jest przesłuchiwany w charakterze świadka. Dodał, że zabezpieczony został monitoring wewnętrzny w autobusie, na którym "zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu".

6. Hiszpania i Belgia grają dalej, Portugalia i USA odpadają z mistrzostw świata

Hiszpania pokonała Portugalię 1:0 w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Gola na wagę zwycięstwa zdobył w doliczonym czasie gry Mikel Merino.

Rywalem mistrzów Europy w kolejnej fazie mundialu będzie Belgia, która zwyciężyła w spotkaniu z USA 4:1. Dwie bramki dla "Czerwonych Diabłów" zdobył Charles De Ketelaere. Kolejne trafienia zaliczyli Hans Vanaken i Romelu Lukaku. Po stronie USA bramkę zdobył Malik Tillman. Belgijskie media w trzech językach zgodnie oceniają, że zwycięstwo 4:1 nad Stanami Zjednoczonymi było najlepszym występem "Czerwonych Diabłów" na mundialu. Niemieckojęzyczny BRF podsumował spotkanie tytułem o "końcu amerykańskiego snu".

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Źródło: PAP, TVN24, Eurosport
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Tagi:
Najważniejsze informacjeDonald TrumpFIFAWładysław Kosiniak-KamyszWojna w UkrainieWarszawa
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