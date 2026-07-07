Ujawnione dane w sprawie donacji dla Ukrainy, rozmowa Trumpa z szefem FIFA, awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy
1. Szef MON ujawnił dane w sprawie donacji dla Ukrainy
Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej przedstawił część odtajnionych informacji dotyczących donacji Polski dla Ukrainy. Decyzja ta zapadła po wpisach polityków opozycji, między innymi Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) i Mariusza Błaszczaka (PiS), w mediach społecznościowych, w których sugerowano, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot PAC‑3 MSE.
- Rząd nie ulegnie żadnym populistycznym krzykom i nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy - zapewniał.
2. Donald Trump rozmawiał z szefem FIFA w sprawie piłkarza
Prezydent USA Donald Trump przyznał, że rozmawiał z prezydentem FIFA Giannim Infantino o czerwonej kartce Folarina Baloguna. Po tej rozmowie zawieszenie napastnika reprezentacji Stanów Zjednoczonych zostało odłożone w czasie i mógł on zagrać w meczu z Belgią w 1/8 finału mundialu.
Trump oświadczył, że poprosił Infantino o ponowne rozpatrzenie sprawy Baloguna. Sędziego nazwał "okropnym", a jego decyzję niesprawiedliwą. Komentatorzy ostro oceniają postępowanie władz FIFA i domagają się rezygnacji jej prezydenta Gianniego Infantino.
3. Awaryjne lądowanie samolotu z Warszawy do Oslo
Samolot linii WizzAir, lecący z Warszawy do Oslo, musiał awaryjnie lądować na lotnisku Torp w stolicy Norwegii. Na miejsce skierowano straż pożarną, policję i zespoły ratownictwa medycznego. Policja przekazała, że nikt z pasażerów ani członków załogi nie odniósł obrażeń.
Według wstępnych ustaleń, przyczyną pojawienia się dymu w kabinie była usterka baterii telefonu komórkowego jednego z pasażerów.
4. Zapowiedź rotacji wojsk USA w Polsce
Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Bydgoszczy zapowiedział, że do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich. - Będzie kontynuowana i ten proces wypełni się w ciągu najbliższych tygodni - mówił.
Szef MON mówił również o "strategicznym momencie" związanym z podpisaniem umowy z firmą Anduril Industries w zakresie rozwoju zdolności produkcyjnych pocisków manewrujących.
5. Śledztwo prokuratury po wypadku autobusu w Warszawie
Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autobusu, do którego doszło w niedzielę na stołecznej Ochocie. Prowadzone jest pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba przekazał, że kierowca jest przesłuchiwany w charakterze świadka. Dodał, że zabezpieczony został monitoring wewnętrzny w autobusie, na którym "zachowanie kierowcy wskazuje na usterkę pojazdu".
6. Hiszpania i Belgia grają dalej, Portugalia i USA odpadają z mistrzostw świata
Hiszpania pokonała Portugalię 1:0 w meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Gola na wagę zwycięstwa zdobył w doliczonym czasie gry Mikel Merino.
Rywalem mistrzów Europy w kolejnej fazie mundialu będzie Belgia, która zwyciężyła w spotkaniu z USA 4:1. Dwie bramki dla "Czerwonych Diabłów" zdobył Charles De Ketelaere. Kolejne trafienia zaliczyli Hans Vanaken i Romelu Lukaku. Po stronie USA bramkę zdobył Malik Tillman. Belgijskie media w trzech językach zgodnie oceniają, że zwycięstwo 4:1 nad Stanami Zjednoczonymi było najlepszym występem "Czerwonych Diabłów" na mundialu. Niemieckojęzyczny BRF podsumował spotkanie tytułem o "końcu amerykańskiego snu".