Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WARTO WIEDZIEĆ

Żądanie kapitulacji, rozmowy u Nawrockiego, śmierć aktorki

Prezydent USA Donald Trump
Trump o najgorszym scenariuszu dla Iranu i "złej władzy"
Źródło: TVN24
Donald Trump chce "bezwarunkowej kapitulacji". Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz złożył wniosek do sejmowej komisji etyki o ukaranie posła PiS Marka Suskiego. Nie żyje zaginiona polska aktorka Magdalena Majtyka. Prezes PiS ma wskazać dziś kandydata na premiera. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 7 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Trump żąda "bezwarunkowej kapitulacji" Iranu

Donald Trump oświadczył, że nie zamierza zawierać żadnej umowy z Iranem i liczy na "bezwarunkową kapitulację" Teheranu. Wspomniał też o wyborze "wspaniałego i akceptowalnego" przywódcy bądź przywódców kraju.

To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta, w której rości sobie prawo do udziału w wyborze nowego przywódcy Iranu. Po raz kolejny przyznaje też - wbrew temu, co mówili m.in. sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth - że zmiana reżimu w Iranie jest jednym z celów wojny.

Przetrwanie systemu albo co? Scenariusze są niepokojące
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przetrwanie systemu albo co? Scenariusze są niepokojące

Martyna Olkowicz

2. Rozmowy o SAFE u Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do pałacu prezydenckiego premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezesa NBP Adama Glapińskiego na spotkanie we wtorek 10 marca na godzinę 15 - poinformował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Według zapowiedzi, rozmowa ma dotyczyć prezydenckiego pomysłu "SAFCE 0 procent".

Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli go w środę, ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność SAFE. Nie wyjaśnili jednak dotychczas, jak ten instrument ma być finansowany.

Jest termin spotkania z prezydentem w sprawie SAFE
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest termin spotkania z prezydentem w sprawie SAFE

3. Wniosek o ukaranie Suskiego

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że złożył wniosek do sejmowej komisji etyki o ukaranie posła PiS Marka Suskiego "za skandaliczne i haniebne" znieważenie oficera Wojska Polskiego podczas uroczystości w Radomiu. "Nie ma zgody na opluwanie polskiego munduru" - napisał.

"Skandaliczne i haniebne". Wniosek o ukaranie Suskiego w komisji etyki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Skandaliczne i haniebne". Wniosek o ukaranie Suskiego w komisji etyki

4. Szef CBZC zdymisjonowany

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przyjął wniosek o dymisję szefa Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinspektora Adama Cieślaka - poinformowała rzeczniczka prasowa resortu Karolina Gałecka. Według RMF, bezpośrednim powodem zwolnienia mógł być opór Cieślaka wobec pomysłu Marka Boronia - połączenia CBZC i Centralnego Biura Śledczego Policji - utworzenia Narodowego Biura Śledczego.

Szef CBZC zdymisjonowany. Na wniosek komendanta głównego policji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef CBZC zdymisjonowany. Na wniosek komendanta głównego policji

5. Zaginiona aktorka Magdalena Majtyka nie żyje

Odnaleziono ciało poszukiwanej aktorki serialowej i teatralnej Magdaleny Majtyki. Kobieta 4 marca wyszła z domu i od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną. Prokuratura Rejonowa w Oławie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 41-latki. Policja odnalazła ciało poszukiwanej aktorki Magdaleny Majtyki na terenie Biskupic Oławskich. Wcześniej w tej okolicy znaleziono jej auto.

"Najczarniejszy scenariusz". Nowe informacje po śmierci polskiej aktorki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Najczarniejszy scenariusz". Nowe informacje po śmierci polskiej aktorki

Wrocław

6. Kogo namaści prezes Kaczyński?

Dzisiaj o 14 w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Krakowie odbędzie się konwencja PiS. To na niej prezes partii Jarosław Kaczyński ma przedstawić kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na przyszły rok. Jakie nazwiska są w grze?

Kogo Kaczyński namaści dziś na premiera? Pojawiają się te nazwiska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kogo Kaczyński namaści dziś na premiera? Pojawiają się te nazwiska

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Adam Styczek

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpIranDonald TuskKarol NawrockiProgram SAFEMarek SuskiNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w obwodzie donieckim
Zełenski na wschodzie. "Tutaj Rosjanie przygotowują ofensywę"
Świat
Tornado
Uszkodzone domy, powalone drzewa. Tornada w USA
METEO
imageTitle
Wypadek i centrum medyczne. Koszmarny początek sezonu Verstappena
EUROSPORT
imageTitle
Stoch czekał bardzo długo. "Nie jest źle przyjść sobie na taki jeden skok"
EUROSPORT
imageTitle
Kane tym razem niepotrzebny. Bayern znów skuteczny
EUROSPORT
bilet lotniczy samolot paszport podroz wakacje shutterstock_137035310.jpg
Wyrzucił bilet lotniczy do złego kosza. Musi zapłacić grzywnę
Świat
imageTitle
Czerwona lampka w Paryżu. PSG rozbite we francuskim hicie
EUROSPORT
shutterstock_2316125721
Myślisz, że odeśpisz w weekend? Mit, który biologia bezlitośnie obala
Agata Daniluk
25 min
pan z gizycka ktory dostal rozwod ale chyba jednak go nie dostal
PremieraDostali rozwód, ale znów są małżeństwem? "Nagle się dowiedzieliśmy"
Marta Gordziewicz
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Stany rzek. Tu sytuacja nadal jest niebezpieczna
METEO
Prezydent USA Donald Trump
"Głupie pytanie" o Rosję. Trump o doniesieniach
Świat
Unoszący się dym po ataku lotniczym w centrum Teheranu, Iran (6.03.2026)
Nocne uderzenia na Teheran i Rijad
RELACJA
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie
Kogo Kaczyński namaści dziś na premiera? Pojawiają się te nazwiska
Polska
imageTitle
Sobota z kwalifikacjami i konkursem w Lahti. O której dzisiaj skoki?
Najnowsze
Co z Iranem i mundialem?
Bojkot będzie bolesny. Scenariusze dla Iranu i mundialu
Tomasz Wiśniowski
Wiosna, ciepło, słońce
Dwucyfrowe wartości na termometrach w całym kraju
METEO
imageTitle
Real wyszarpał wygraną w ostatniej chwili. FC Barcelona nie ucieknie
EUROSPORT
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek
Komisja Wenecka oceniła ustawę Żurka. "Tylko szczegóły są przedmiotem dyskusji"
Polska
imageTitle
Niemoc Jagiellonii trwa, Lechii dobiegła końca
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: Kuba wkrótce upadnie
BIZNES
imageTitle
"Długa droga w pogoni za marzeniem". Polka dopnie swego w Strade Bianche?
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
"Teoretycznie możliwe". Były szef NBP o "polskim SAFE 0 procent"
Polska
imageTitle
Ziomek-Nogal otarła się o medal mistrzostw świata
EUROSPORT
Wizualizacja stacji w Radzyminie po remoncie
Wyremontują peron w Radzyminie. Dwa miesiące utrudnień
WARSZAWA
Samochód znaleziony w wodzie
Auto wpadło do rzeki, szukają kierowcy
METEO
MAGDA MAJTYKA 14930311_na-wspolnej-odcinek-3519_ORIGINAL
"Najczarniejszy scenariusz". Nowe informacje po śmierci polskiej aktorki
Wrocław
imageTitle
Szymański w wielkiej formie przed czempionatem w Toruniu
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowe podium w Lahti. Cieszyć się może też polski trener
EUROSPORT
Potrójne ograniczenie wjazdu na chodnik
Szpalery słupków i kamery. Tak walczą z nielegalnym parkowaniem
Artur Węgrzynowicz
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Kuwejt ogranicza wydobycie ropy
BIZNES
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica