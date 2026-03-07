Żądanie kapitulacji, rozmowy u Nawrockiego, śmierć aktorki

Trump o najgorszym scenariuszu dla Iranu i "złej władzy" Źródło: TVN24

1. Trump żąda "bezwarunkowej kapitulacji" Iranu

Donald Trump oświadczył, że nie zamierza zawierać żadnej umowy z Iranem i liczy na "bezwarunkową kapitulację" Teheranu. Wspomniał też o wyborze "wspaniałego i akceptowalnego" przywódcy bądź przywódców kraju.

To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta, w której rości sobie prawo do udziału w wyborze nowego przywódcy Iranu. Po raz kolejny przyznaje też - wbrew temu, co mówili m.in. sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth - że zmiana reżimu w Iranie jest jednym z celów wojny.

2. Rozmowy o SAFE u Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do pałacu prezydenckiego premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezesa NBP Adama Glapińskiego na spotkanie we wtorek 10 marca na godzinę 15 - poinformował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Według zapowiedzi, rozmowa ma dotyczyć prezydenckiego pomysłu "SAFCE 0 procent".

Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli go w środę, ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność SAFE. Nie wyjaśnili jednak dotychczas, jak ten instrument ma być finansowany.

3. Wniosek o ukaranie Suskiego

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że złożył wniosek do sejmowej komisji etyki o ukaranie posła PiS Marka Suskiego "za skandaliczne i haniebne" znieważenie oficera Wojska Polskiego podczas uroczystości w Radomiu. "Nie ma zgody na opluwanie polskiego munduru" - napisał.

4. Szef CBZC zdymisjonowany

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przyjął wniosek o dymisję szefa Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinspektora Adama Cieślaka - poinformowała rzeczniczka prasowa resortu Karolina Gałecka. Według RMF, bezpośrednim powodem zwolnienia mógł być opór Cieślaka wobec pomysłu Marka Boronia - połączenia CBZC i Centralnego Biura Śledczego Policji - utworzenia Narodowego Biura Śledczego.

5. Zaginiona aktorka Magdalena Majtyka nie żyje

Odnaleziono ciało poszukiwanej aktorki serialowej i teatralnej Magdaleny Majtyki. Kobieta 4 marca wyszła z domu i od tego czasu nie kontaktowała się z rodziną. Prokuratura Rejonowa w Oławie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 41-latki. Policja odnalazła ciało poszukiwanej aktorki Magdaleny Majtyki na terenie Biskupic Oławskich. Wcześniej w tej okolicy znaleziono jej auto.

6. Kogo namaści prezes Kaczyński?

Dzisiaj o 14 w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Krakowie odbędzie się konwencja PiS. To na niej prezes partii Jarosław Kaczyński ma przedstawić kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na przyszły rok. Jakie nazwiska są w grze?

