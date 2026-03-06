Jest termin spotkania z prezydentem w sprawie SAFE

Szef MON zapowiada spotkanie z prezydentem w sprawi SAFE

"W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaprosiłem dziś Premiera Donalda Tuska, Wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego na spotkanie z Panem Prezydentem, które odbędzie się we wtorek 10 marca 2026 r. o godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim" - napisał w piątek po południu szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.

Szef MON potwierdza. "Czekamy na konkrety"

Informację tę potwierdził również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - O 15 we wtorek, takie przesyłali mi zdjęcie zaproszenia od szefa kancelarii w imieniu Pana Prezydenta - przekazał dziennikarzom.

Przypomniał piątkową wypowiedź w tej sprawie premiera Donalda Tuska. - Dzisiaj premier też wyraźnie mówił, że czekamy na konkrety i jesteśmy w stanie w poniedziałek pracować już nawet nad ustawą w parlamencie - powiedział. Jak dodał, "wciąż nie wiemy tak naprawdę zbyt wiele o tej idei słusznej, ale jeszcze nie skonkretyzowanej".

Kontrpropozycja prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński zapowiedzieli w środę "polski SAFE zero procent", który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność SAFE. Nie wyjaśnili jednak dotychczas, jak ten instrument ma być finansowany.

W zeszłym tygodniu do prezydenta Nawrockiego po poprawkach Senatu wpłynęła ustawa w sprawie unijnego programu SAFE. Prezydent ma jeszcze dwa tygodnie na podjęcie decyzji o podpisaniu jej lub zawetowaniu.

Do podpisania ustawy apelują do prezydenta członkowie rządu. W piątek premier Tusk podkreślił, że "projekt SAFE zero procent nie może alternatywą dla tego, co już się udało załatwić". Jak dodał, może "działać w synergii" do unijnego programu.

