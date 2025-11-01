Trump odmawia Orbanowi, zielone światło dla Tomahawków, problemy w Berlinie

1. Dziś Wszystkich Świętych
Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Wspomina tego dnia wiernych, którzy po śmierci osiągnęli zbawienie, także tych, którzy nie zostali oficjalnie wyniesieni na ołtarze. W polskiej tradycji jest to również dzień, w którym wierni udają się na cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za bliskich zmarłych.
2. Trump odrzuca prośbę Orbana
Prezydent USA Donald Trump przekazał, że premier Węgier Viktor Orban chciał, by Węgry zostały zwolnione z sankcji nałożonych na rosyjskie firmy naftowe.
Amerykański przywódca poinformował też, że węgierski premier nie uzyskał tego ustępstwa.
3. Prokuratura zawiadomiona w sprawie działki pod CPK
Prezes Wód Polskich złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie działki w Zabłotni przez byłego prezesa i wiceprezesa tej instytucji - podano w komunikacie.
Chodzi o rozstrzygnięcie, czy na działce, gdzie ma być linia kolejowa do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), był rów melioracyjny czy ciek naturalny.
4. Napięta sytuacja między USA i Wenezuelą
Donald Trump, podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One, zaprzeczył doniesieniom, jakoby rozważał przeprowadzenie ataków na terytorium lądowym Wenezueli.
Jak przekazał kilka godzin wcześniej "Miami Herald", powołując się na źródła "mające wiedzę o sytuacji", do ataku ma dojść, a amerykańskie operacje powinny być wymierzone w instalacje używane przez gang narkotykowy Cartel de los Soles.
5. Zielone światło w sprawie Tomahawków
Pentagon wyraził zgodę na przekazanie Ukrainie pocisków Tomahawk - poinformował w piątek CNN, powołując się na źródła w USA i Europie. Źródła CNN przekazały, że prezydent USA Donald Trump nie podjął jednak jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie dostaw rakiet. Administracja przygotuje plany udostępnienia ich Ukrainie, jeśli Trump wyda taki rozkaz.
6. Dron zakłócił pracę lotniska w Berlinie
Działanie lotniska w Berlinie zostało zakłócone, bo w pobliżu zaobserwowano drona - podała w piątek niemiecka agencja DPA.
Wśród samolotów, które nie mogły wystartować, były te do Bazylei, Oslo i Barcelony. Według informacji DPA, lot z Londynu do Berlina został przekierowany do Hamburga na północy Niemiec. Trasę zmieniły też samoloty lecące ze Sztokholmu czy Helsinek.
