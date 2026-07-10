TO WARTO WIEDZIEĆ Nowe informacje w sprawie antyukraińskiego incydentu, rozbity policyjny Mustang, Francja w półfinale Oprac. Adam Styczek |

Gajewska o antyukraińskim incydencie w Poznaniu: nie można bagatelizować tych nastrojów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Kaczmarek/TVN24

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1. Nowe informacje w sprawie antyukraińskiego incydentu w Poznaniu

Prokuratura postawiła zarzuty zniesławienia dwóm mężczyznom, którzy w Poznaniu próbowali "skontrolować" biuro zajmujące się pomocą prawną obywatelom Ukrainy. Prowadzącą biuro Ukrainkę pytali o Banderę i mówili o wrogim nastawieniu Ukraińców do Polaków.

Jeden z mężczyzn, którzy brali udział w tym incydencie, został w marcu zatrzymany przez ABW - wynika z nieoficjalnych ustaleń TVN24. Jarosław K. usłyszał wtedy zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji.

Doprowadzenie do prokuratury mężczyzn, którzy zniesławili Ukrainkę w Poznaniu Źródło zdjęcia: Marcin Kaczmarek/TVN24

2. Rozbity policyjny Mustang

Ford Mustang, który trafił do radomskiej policji niespełna cztery miesiące temu, został rozbity w zdarzeniu drogowym.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu" - podała Justyna Jaśkiewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

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3. Zmarł Karol Stopa

Komentator tenisa Karol Stopa zmarł w wieku 78 lat. Z Eurosportem związany był niemal od początku istnienia polskiego oddziału stacji.

Legendę komentarza sportowego wspominali koledzy z Eurosportu, a także wieloletni przyjaciele i partnerzy przy mikrofonie.

4. Kulisy śledztwa w sprawie pedofilii i zoofilii w Kłodzku

W marcu 2026 roku w Sądzie Okręgowym w Świdnicy zapadły wyroki skazujące na małżeństwo z Kłodzka za przestępstwa związane z pedofilią i zoofilią.

O kulisach śledztwa zdecydował się opowiedzieć w wywiadzie dla TVN24+ były szef świdnickiej prokuratury Wiesław Dworczak. Mężczyzna wyjaśniał między innymi, dlaczego nie powiadomił sądu rodzinnego, że osoby ścigane opiekowały się małymi dziećmi.

5. Zmarła piosenkarka Bonnie Tyler

W wieku 75 lat zmarła walijska piosenkarka Bonnie Tyler - poinformowano w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej piosenkarki.

Była znana z utworów takich jak "Total Eclipse of the Heart" i "Holding Out for a Hero". W dorobku miała 18 albumów studyjnych, trzy płyty koncertowe oraz ponad 80 singli.

6. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich mistrzostw świata

Francja pokonała Maroko 2:0 w meczu 1/4 finału piłkarskich mistrzostw świata, który odbył się w Foxborough pod Bostonem. Gole strzelili Kylian Mbappe i Ousmane Dembele. W półfinale „Trójkolorowi” zagrają ze zwycięzcą piątkowego spotkania Hiszpania - Belgia.

Czołowy napastnik Francji, Mbappe w końcówce spotkania opuścił boisko z powodu kontuzji. Kamery pokazały później, jak siedzi na ławce rezerwowych z lodowym okładem na stawie skokowym. Na razie nie wiadomo, czy to jest groźny uraz.

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