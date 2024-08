"Iluzja" porozumienia, hektary lasu w ogniu, ostry wpis Tuska

Nieustające od kilku dni pożary na Maderze zmusiły kilkaset osób do ewakuacji. Donald Tusk ostro zwrócił się w mediach społecznościowych do "patronów i inicjatorów Nord Stream 1 i 2" po tym, jak pojawiły się doniesienia, że atak na gazociągi miał odbyć się za aprobatą prezydentów Polski i Ukrainy. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera skomentował ten wpis, podkreślając, że w tej sprawie panuje "jednomyślność". W ogromnym pożarze lasu pod Gnieznem spłonęło około 25 hektarów. Strawione przez żywioł zostały głównie drzewa zasadzone tam po przejściu nawałnicy w 2017 roku. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 18 sierpnia.

1. Pożary na Maderze. Ewakuowano kilkaset osób

2. Premier o Nord Stream

"Do wszystkich patronów i inicjatorów Nord Stream 1 i 2" zwrócił się w sobotę na platformie X premier Donald Tusk. "Jedyne, co powinniście dziś zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho" - napisał. Do tego wpisu odniósł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. "Złe wieści dla adresatów: w Polsce również w tej sprawie panuje jednomyślność" - stwierdził, dołączając do wiadomości emotikonkę z uśmiechem.