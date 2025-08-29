Logo strona główna
Katastrofa w Radomiu, projekt budżetu, polski czwartek na US Open

Radom 42 Baza Lotnictwa Szkoleniowego
Nagranie momentu katastrofy F-16 w Radomiu
Źródło: Kontakt24/Marysia
W Radomiu doszło do katastrofy samolotu F-16 w czasie ćwiczeń do Air Show. Rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok. Polscy zawodnicy grali i wygrywali na US Open. We Włocławku powstanie mała modułowa elektrownia jądrowa. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 29 sierpnia.

1. Katastrofa samolotu F-16 w Radomiu

Samolot F-16 rozbił się podczas próby do Air Show w Radomiu. Do tragicznego wypadku, w którym zginął major Maciej "Slab" Krakowian, doszło w czwartek wieczorem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że "podjęła już wstępne czynności procesowe".

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Air Show w tym roku zostaje odwołany. - O wszystkich innych sprawach związanych z organizacją będą informacje. Organizator będzie też o tym informował na swoich stronach - powiedział. Dodał, że pieniądze za bilety zostaną zwrócone.

"Żegnaj, Mistrzu". Kim był pilot, który zginął w katastrofie
"Żegnaj, Mistrzu". Kim był pilot, który zginął w katastrofie

2. Rząd przyjął projekt budżetu

W czwartek na konferencji prasowej szef Ministerstwa Finansów Andrzej Domański poinformował, że rząd przyjął wstępną wersję projektu ustawy budżetowej na 2026 rok. Jak mówił, Polska to najszybciej rozwijająca się duża unijna gospodarka, a inflacja w kraju spada szybciej od oczekiwań.

"To jest coś, co powinno nas najbardziej martwić"
"To jest coś, co powinno nas najbardziej martwić"

BIZNES

3. Nocny atak na Kijów

W nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek nad ranem siły rosyjskie zaatakowały Kijów. Rosja zastosowała prawie 600 dronów i ponad 30 rakiet do ataków na Ukrainę - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne ze sztabem w Kijowie. W ukraińskiej stolicy zginęło 21 osób, w tym dzieci. Według Sił Powietrznych, odnotowano trafienia dronów i pocisków rakietowych w 13 miejscach, zaś w 26 miejscach na ziemię spadły ich odłamki.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzony został budynek, w którym mieści się przedstawicielstwo Unii Europejskiej.

Unijny budynek uszkodzony. "Kreml nie cofnie się nawet przed atakiem na Unię"
Unijny budynek uszkodzony. "Kreml nie cofnie się nawet przed atakiem na Unię"

Świat

4. Polski czwartek na US Open

W czwartek w wielkoszlemowym US Open byliśmy świadkami kilku polskich awansów. Swoje mecze wygrali Iga Świątek, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. Wszyscy awansowali do 3. rundy turnieju w Nowym Jorku.

imageTitle
Pierwsze słowa Świątek po awansie

EUROSPORT

5. Pierwsza mała elektrownia jądrowa w Polsce

Orlen ogłosił, że we Włocławku powstanie nie tylko pierwsza w Polsce, ale także w Europie, mała modułowa elektrownia jądrowa, czyli SMR.

SMR to skrót od angielskiego "Small Modular Reactors", czyli małe reaktory modułowe. Mają one moc do 300 MWe, trzy razy mniej niż "klasyczny" blok elektrowni atomowej. Elementy (moduły) SMR powstają w zakładach produkcyjnych i dostarczane są potem na miejsce, w którym realizowana jest inwestycja. Jednocześnie nie trzeba wszystkich modułów stawiać od razu, można dodawać je później, co powoduje, że łatwiej jest rozłożyć finansowanie takiej inwestycji w czasie. 

Pierwsza taka inwestycja w Europie. Co to jest SMR
Pierwsza taka inwestycja w Europie. Co to jest SMR

BIZNES

6. Podejrzane drony nad Niemcami

Rosyjskie drony obserwacyjne latają nad trasami transportu amerykańskiej broni we wschodnich Niemczech - poinformował w czwartek dziennik "The New York Times", powołując się na urzędników USA i innych państw zachodnich. Zdaniem niemieckiego wywiadu część tych dronów mogła wystartować ze statków na Bałtyku.

Podejrzane drony widziane nad Niemcami. Niepokoją coraz bardziej
Podejrzane drony widziane nad Niemcami. Niepokoją coraz bardziej

Świat

Z informacji zebranych przez dziennikarzy wynika, że drony są wysyłane przez Rosję lub jej pomocników i gromadzą dane wywiadowcze, które mogą wspomóc rosyjską kampanię sabotażową w Europie albo pomóc żołnierzom rosyjskim w Ukrainie.

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

