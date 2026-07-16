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To warto wiedzieć

Ultimatum dla Morawieckiego, spotkanie Tuska z KO, Argentyna w finale mistrzostw świata

|
Piotr Gliński
Władze PiS podjęły uchwałę o zakazie działania w stowarzyszeniach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Andrzej Iwańczuk / REPORTER / East News
Prezydium Prawa i Sprawiedliwości stawia ultimatum w sprawie stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Premier Donald Tusk spotkał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Piłkarska reprezentacja Argentyny awansowała do finału mistrzostw świata. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 16 lipca.

1. PiS stawia ultimatum w sprawie stowarzyszenia Morawieckiego

Na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości przyjęło uchwałę zobowiązującą członków partii do wystąpienia ze stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji o charakterze politycznym w ramach ugrupowania.

"Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia" - napisał potem Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że "taki jest i pozostanie" cel działań Stowarzyszenia Rozwój Plus.

Politycy PiS zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń
Politycy PiS zobowiązani do wystąpienia ze stowarzyszeń
Źródło zdjęcia: Andrzej Iwańczuk / REPORTER / East News

2. Tusk spotkał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej

W warszawskim hotelu Mercure Grand doszło do spotkania premiera Donalda Tuska z klubem Koalicji Obywatelskiej. Przed spotkaniem reporter TVN24 Jan Piotrowski pytał premiera, czy obecność ministra sprawiedliwości i ministry zdrowia oznacza, że usłyszą oni na spotkaniu "parę gorzkich słów". - Każdy usłyszy to, na co zasługuje - odparł wówczas szef rządu.

Z dziennikarzami po spotkaniu rozmawiał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. - Pełna mobilizacja. Oczywiście mówimy o tym, co trzeba zrobić - mówił. - Tego typu spotkania mają charakter motywacyjny i tym razem też tak było - dodała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.

3. Argentyna w finale piłkarskich mistrzostw świata

Argentyna pokonała Anglię 2:1 w półfinale piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Atlancie. Pierwszego gola w meczu zdobył reprezentant Anglii Anthony Gordon. Pod koniec drugiej połowy bramkę na remis strzelił Enzo Fernandez a w doliczonym czasie gry na prowadzenie albicelestes wyprowadził Lautaro Martinez.

Podopieczni Lionela Scaloniego zagrają w niedzielę o trofeum z Hiszpanią. Dzień wcześniej Anglia i Francja zmierzą się w meczu o trzecie miejsce.

4. Zełenski wręczył order szefowej Komisji Europejskiej

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen została w Kijowie uhonorowana nowym ukraińskim odznaczeniem - Orderem Europy.

Ukraiński przywódca w swoim wystąpieniu zwrócił się do von der Leyen. - Droga Urszulo, to odznaczenie, którego nikt ci nie może cofnąć ani odebrać. Bo Ukraina dotrzymuje swojego słowa - powiedział.

Wołodymyr Zełenski wręczył order Ursuli von der Leyen
Wołodymyr Zełenski wręczył order Ursuli von der Leyen
Źródło zdjęcia: Valentyn Ogirenko / Reuters / Forum

5. Ostrzeżenia przed burzami i skwarem

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Pojawiły się ostrzeżenia przed burzami, podczas których wiatr może rozpędzać się do 75 kilometrów na godzinę. Obowiązują też alarmy przed upałem.

6. Groźny incydent na torach

W rejonie stacji Kraków Zabłocie, pociąg Kolei Małopolskich z Wieliczki minął semafor z sygnałem "stój" - na tym samym torze miał znaleźć się pociąg Pendolino relacji Zakopane-Gdynia Główna.

Dwa pociągi zatrzymały się w bliskiej odległości od siebie. - Gdyby kontynuowały jazdę, znalazłyby się na jednym torze - powiedział Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.

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Przemysław Czarnek
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Źródło: TVN24, PAP, Eurosport
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Tagi:
Mateusz MorawieckiPrawo i SprawiedliwośćDonald TuskKoalicja ObywatelskaWołodymyr ZełenskiUrsula von der LeyenpogodaKrakówKolejNajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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