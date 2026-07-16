Ultimatum dla Morawieckiego, spotkanie Tuska z KO, Argentyna w finale mistrzostw świata
1. PiS stawia ultimatum w sprawie stowarzyszenia Morawieckiego
Na posiedzeniu Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości przyjęło uchwałę zobowiązującą członków partii do wystąpienia ze stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji o charakterze politycznym w ramach ugrupowania.
"Mamy unikalną szansę zbudowania Wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia" - napisał potem Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że "taki jest i pozostanie" cel działań Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2. Tusk spotkał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej
W warszawskim hotelu Mercure Grand doszło do spotkania premiera Donalda Tuska z klubem Koalicji Obywatelskiej. Przed spotkaniem reporter TVN24 Jan Piotrowski pytał premiera, czy obecność ministra sprawiedliwości i ministry zdrowia oznacza, że usłyszą oni na spotkaniu "parę gorzkich słów". - Każdy usłyszy to, na co zasługuje - odparł wówczas szef rządu.
Z dziennikarzami po spotkaniu rozmawiał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. - Pełna mobilizacja. Oczywiście mówimy o tym, co trzeba zrobić - mówił. - Tego typu spotkania mają charakter motywacyjny i tym razem też tak było - dodała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
3. Argentyna w finale piłkarskich mistrzostw świata
Argentyna pokonała Anglię 2:1 w półfinale piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Atlancie. Pierwszego gola w meczu zdobył reprezentant Anglii Anthony Gordon. Pod koniec drugiej połowy bramkę na remis strzelił Enzo Fernandez a w doliczonym czasie gry na prowadzenie albicelestes wyprowadził Lautaro Martinez.
Podopieczni Lionela Scaloniego zagrają w niedzielę o trofeum z Hiszpanią. Dzień wcześniej Anglia i Francja zmierzą się w meczu o trzecie miejsce.
4. Zełenski wręczył order szefowej Komisji Europejskiej
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen została w Kijowie uhonorowana nowym ukraińskim odznaczeniem - Orderem Europy.
Ukraiński przywódca w swoim wystąpieniu zwrócił się do von der Leyen. - Droga Urszulo, to odznaczenie, którego nikt ci nie może cofnąć ani odebrać. Bo Ukraina dotrzymuje swojego słowa - powiedział.
5. Ostrzeżenia przed burzami i skwarem
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Pojawiły się ostrzeżenia przed burzami, podczas których wiatr może rozpędzać się do 75 kilometrów na godzinę. Obowiązują też alarmy przed upałem.
6. Groźny incydent na torach
W rejonie stacji Kraków Zabłocie, pociąg Kolei Małopolskich z Wieliczki minął semafor z sygnałem "stój" - na tym samym torze miał znaleźć się pociąg Pendolino relacji Zakopane-Gdynia Główna.
Dwa pociągi zatrzymały się w bliskiej odległości od siebie. - Gdyby kontynuowały jazdę, znalazłyby się na jednym torze - powiedział Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe.