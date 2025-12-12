Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Sześć partii w Sejmie, dwie poza nim. Konfederacja znów na podium. Najnowszy sondaż partyjny

Sejm
Sejm przyjął informację premiera o bezpieczeństwie państwa
Źródło: TVN24
Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 30 procent wyborców - wynika z sondażu IPSOS dla Radia Zet. Za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25 procent. Według badania do Sejmu weszłoby sześć partii.

IPSOS na zlecenie Radia Zet zapytał ankietowanych: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, czy wziąłby Pan/wzięłaby Pani w nich udział?". 63 procent ankietowanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w wyborach, z czego 52 procent "zdecydowanie tak", a 11 procent - "raczej tak". Negatywnie odpowiedziało 30 procent badanych - 13 procent wskazało, że raczej nie wzięło by w nich udziału, a 17 procent - zdecydowanie nie. Sześć procent ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem, trudno powiedzieć".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lider zwiększa przewagę, rośnie poparcie dla partii Brauna. Najnowszy sondaż

Lider zwiększa przewagę, rośnie poparcie dla partii Brauna. Najnowszy sondaż

Nowy sondaż partyjny

Nowy sondaż partyjny

Następnie w tej grupie zadano pytanie: "Na którą partię oddałby Pan/oddałaby Pani głos?". Ankietowani otrzymali do wyboru listę zasiadających w Sejmie ugrupowań politycznych - pojedynczych partii, bez komitetów koalicyjnych.

Sześć Partii w Sejmie

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłoby sześć partii.

Wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 30 procent i przewagą pięciu punktów procentowych nad Prawem i Sprawiedliwością, które zdobyłoby 25 procent. Podium zamknęłaby Konfederacja, na którą chce głosować 13 procent Polaków.

Po siedem procent głosów uzyskałyby Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica. Do Sejmu dostałaby się również Partia Razem z poparciem sześciu procent.

Z ław sejmowych zniknęłyby dwa ugrupowania wchodzące w skład obecnej koalicji rządzącej - Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskałyby po trzy procent głosów.

Różnica "przekroczyła 10 punktów". Tusk o sondażu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Różnica "przekroczyła 10 punktów". Tusk o sondażu

"Wśród sympatyków największych ugrupowań władzy - Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości - daje się zaobserwować daleko posuniętą lojalność polityczną. 83 procent wyborców PiS z 2023 roku nadal chce głosować na PiS, podobnie jak 90 procent zwolenników KO z poprzednich wyborów w następnych również chce oddać głos na KO" - wynika z sondażu dla Radia Zet.

Wśród sympatyków Nowej Lewicy można odnotować odpływ w kierunku Partii Razem. Na Nową Lewicę chce głosować 53 procent wyborców z 2023 roku, ale 27 procent osób w tej grupie zapowiada, że teraz odda głos na formację Adriana Zandberga.

Patrząc na wyborców Trzeciej Drogi z 2023 roku, 24 procent w tej grupie pozostaje przy Polsce 2050, a 15 procent przy PSL. 19 procent deklaruje, że zagłosuje na KO, z kolei na PiS i Konfederację chce głosować po 13 procent zwolenników Trzeciej Drogi. Sześć procent chce oddać głos na Partię Razem, cztery procent - na Konfederację Korony Polskiej, a dwa procent na Nową Lewicę.

Według sondażu, 60 procent wyborców Konfederacji głosujących na nią w 2023 roku pozostaje wiernych swojej partii. Co trzeci wyborca Konfederacji (30 procent) zmienia zdanie i zapowiada, że teraz odda głos na Konfederację Korony Polskiej.

Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez IPSOS od 5 do 9 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków metodą CATI i CAWI.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
SondażeKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćKonfederacjaLewicaRazemPolska 2050Polskie Stronnictwo Ludowe
Czytaj także:
Pilne
"Fakty" TVN: Barham Salih faworytem do objęcia stanowiska, o które ubiega się Hołownia
Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną
Grupa handlująca lekami z morfiną rozbita. Wśród zatrzymanych lekarka
WARSZAWA
mleko shutterstock_730953745
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofywane ze sklepów
BIZNES
imageTitle
Rok po straszliwym wypadku wrócił na stok. "Nic nie może się z tym równać"
EUROSPORT
Policjanci zabezpieczyli krzewy
Za tę uprawę może trafić do więzienia na trzy lata
Rzeszów
Niedźwiedź brunatny
Krążą po okolicy od tygodni, dzięki nim "złodzieje trzymają się z daleka"
METEO
pc
Petru: taka prezydentura służy Braunowi
Polska
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Jedna z ośmiu takich niedziel w roku
BIZNES
"Bez końca", reż. Michał Marczak
Film "Bez końca" Michała Marczaka powalczy o prestiżową nagrodę
Justyna Kobus
imageTitle
Legia sięga dna. Wyrównała wstydliwy rekord sprzed sześciu dekad
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban prezydentem? "Plan awaryjny ratowania systemu"
40-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Elblągu
Składał intymne propozycje 12-latce. O świcie zapukali do niego policjanci
WARSZAWA
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
imageTitle
Sukcesy drużyn Polaków w Lidze Europy
EUROSPORT
Mgła, opady marznące
Tu mogą pojawić się alarmy pogodowe
METEO
46 min
Bill Gates
Inspirujący geniusz czy kontrowersyjny miliarder? Wszystkie twarze Billa Gatesa
Czas przyszły
Turbina pożar
"Najpierw głośny huk". Turbina wiatrowa spłonęła w Zachodniopomorskiem
Polska
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat
WARSZAWA
Japonia
Trzęsienie ziemi w Japonii. Było ostrzeżenie przed tsunami
METEO
AdobeStock_611102726
Rozbił auta, zniszczył mienie. Problemy z prawem sędziego Klisia
Ewelina Kwiatkowska
imageTitle
Późne kwalifikacje w Klingenthalu. O której dziś skoki?
EUROSPORT
Tajlandia, starcia na granicy z Kambodżą. Ewakuacja ludności
Rozwiązali parlament, kiedy na granicy wrze
Tallin
Polityk skazany za zdradę na 14 lat więzienia
Prezydent USA Donald Trump
Trump: nie wiem, czy weźmiemy udział w spotkaniu na temat Ukrainy
Polski myśliwiec MiG-29
Awantura o samoloty, zarzuty dla pielęgniarek, ewakuacja szkoły
To warto wiedzieć
Pochmurny, deszczowy dzień
Miejscami popada i będą snuć się mgły
METEO
imageTitle
Lech uniknął porażki, ale ma czego żałować
EUROSPORT
Nicolas Sarkozy
Spędził w więzieniu 21 dni i napisał na ten temat książkę. "Modliłem się o to, żebym miał siłę"
imageTitle
Arcyważna wygrana Rakowa. Cel na wyciągnięcie ręki
EUROSPORT
imageTitle
Krótka przygoda Kowalskiego w Shoot Out 2025
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica