Sześć partii w Sejmie, dwie poza nim. Konfederacja znów na podium. Najnowszy sondaż partyjny

IPSOS na zlecenie Radia Zet zapytał ankietowanych: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, czy wziąłby Pan/wzięłaby Pani w nich udział?". 63 procent ankietowanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w wyborach, z czego 52 procent "zdecydowanie tak", a 11 procent - "raczej tak". Negatywnie odpowiedziało 30 procent badanych - 13 procent wskazało, że raczej nie wzięło by w nich udziału, a 17 procent - zdecydowanie nie. Sześć procent ankietowanych wybrało odpowiedź "nie wiem, trudno powiedzieć".

Następnie w tej grupie zadano pytanie: "Na którą partię oddałby Pan/oddałaby Pani głos?". Ankietowani otrzymali do wyboru listę zasiadających w Sejmie ugrupowań politycznych - pojedynczych partii, bez komitetów koalicyjnych.

Sześć Partii w Sejmie

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłoby sześć partii.

Wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 30 procent i przewagą pięciu punktów procentowych nad Prawem i Sprawiedliwością, które zdobyłoby 25 procent. Podium zamknęłaby Konfederacja, na którą chce głosować 13 procent Polaków.

Po siedem procent głosów uzyskałyby Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica. Do Sejmu dostałaby się również Partia Razem z poparciem sześciu procent.

Z ław sejmowych zniknęłyby dwa ugrupowania wchodzące w skład obecnej koalicji rządzącej - Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskałyby po trzy procent głosów.

"Wśród sympatyków największych ugrupowań władzy - Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości - daje się zaobserwować daleko posuniętą lojalność polityczną. 83 procent wyborców PiS z 2023 roku nadal chce głosować na PiS, podobnie jak 90 procent zwolenników KO z poprzednich wyborów w następnych również chce oddać głos na KO" - wynika z sondażu dla Radia Zet.

Wśród sympatyków Nowej Lewicy można odnotować odpływ w kierunku Partii Razem. Na Nową Lewicę chce głosować 53 procent wyborców z 2023 roku, ale 27 procent osób w tej grupie zapowiada, że teraz odda głos na formację Adriana Zandberga.

Patrząc na wyborców Trzeciej Drogi z 2023 roku, 24 procent w tej grupie pozostaje przy Polsce 2050, a 15 procent przy PSL. 19 procent deklaruje, że zagłosuje na KO, z kolei na PiS i Konfederację chce głosować po 13 procent zwolenników Trzeciej Drogi. Sześć procent chce oddać głos na Partię Razem, cztery procent - na Konfederację Korony Polskiej, a dwa procent na Nową Lewicę.

Według sondażu, 60 procent wyborców Konfederacji głosujących na nią w 2023 roku pozostaje wiernych swojej partii. Co trzeci wyborca Konfederacji (30 procent) zmienia zdanie i zapowiada, że teraz odda głos na Konfederację Korony Polskiej.

Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez IPSOS od 5 do 9 grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków metodą CATI i CAWI.

