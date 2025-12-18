Logo strona główna
Polska

Szef NATO: Polska jest coraz silniejsza, jest liderem

Mark Rutte z wizytą w Polsce
Mark Rutte: Polska jest coraz silniejsza
Źródło: TVN24
NATO jest zjednoczone i gotowe, by odstraszać agresję i bronić naszego bezpieczeństwa i wolności - zapewnił sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który w czwartek przebywa z wizytą w Polsce. Na wspólnej z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem konferencji podkreślał, że nasz kraj "jest liderem, ponieważ rzeczywiście bardzo dużo poświęca na inwestycje w obronność". Rano Rutte spotkał się też z prezydentem Karolem Nawrockim.

​W czwartek około godziny 10 prezydent Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Był to pierwszy punkt jego jednodniowej wizyty w Polsce.

Jak poinformowała kancelaria prezydenta na X, głównymi tematami rozmowy były: obecność wojsk sojuszniczych oraz aktualna sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO; działania podejmowane przez Polskę oraz Sojusz Północnoatlantycki na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa; współpraca w ramach misji, m.in. Baltic Sentry czy Eastern Sentry oraz rozmowy pokojowe w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Mark Rutte i Karol Nawrocki
Mark Rutte i Karol Nawrocki
Źródło: Radek Pietruszka/PAP

"Wspaniale być w Warszawie i spotkać się z prezydentem Nawrockim" - napisał w mediach społecznościowych Rutte. We wpisie na X podkreślił, że "Polska jest wysoko cenionym sojusznikiem NATO, ma kluczowy wkład w nasze wspólne bezpieczeństwo, daje przykład w kwestii wydatków na obronność i jest zdecydowanym zwolennikiem Ukrainy".

Sekretarz generalny NATO: Polska jest coraz silniejsza

Po południu Rutte spotkał się z w Orzyszu żołnierzami stacjonującej tam wielonarodowej grupy bojowej NATO i wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Minister obrony podziękował mu wizytę i odwiedziny żołnierzy wojsk NATO. Potwierdził również zobowiązania Polski wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. - Jesteśmy gotowi do pomocy, wierzymy i mamy pełną zaufanie do struktury (NATO - red.), do naszych sojuszników. Polska jest żelaznym sojusznikiem w ramach Sojuszu, będzie wypełniać swoje obowiązki - zapewniał wicepremier.

Mark Rutte i Władysław Kosiniak-Kamysz
Mark Rutte i Władysław Kosiniak-Kamysz
Źródło: PAP/Tomasz Waszczuk

- Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić podziękowania dla żołnierzy i żołnierek, którzy są częścią sił lądowych w ramach batalionu bojowego NATO - mówił zaś Mark Rutte.

- Podobnie jak w przypadku amerykańskich baz, tutaj też mamy żołnierzy i z Polski, i z Rumunii, i z Chorwacji. Wielu z nich spędzi w związku z tym święta z dala od swoich rodzin, po to, by pełnić tu straż, po to, żeby wzmacniać nasze bezpieczeństwo, żeby realizować naszą strategię obronności - kontynuował. Ocenił, że jednostka znajdująca się w Bemowie Piskim stanowi przykład jak sojusznicy NATO mogą łączyć siły w celu wspólnej obronności.

Szef NATO powiedział też, że baza jest jedną z wielu kontrybucji Polski na rzecz budowania wspólnego bezpieczeństwa. - NATO jest zjednoczone i gotowe, by odstraszać agresję i bronić naszego bezpieczeństwa i wolności - oświadczył Rutte.

- Polska wciąż jest coraz silniejsza, jest liderem, ponieważ rzeczywiście bardzo dużo poświęca na inwestycje w obronność. Jest to prawie pięć procent PKB i bardzo nas cieszy, że zamierzacie zwiększyć liczbę żołnierzy do 2030 roku aż do trzystu tysięcy - oznajmił sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Po spotkaniu szef MON zamieścił też wpis na X, w którym przekazał, że w rozmowie z Rutte "potwierdziliśmy dalsze wzmacnianie wschodniej flanki i gotowość Sojuszu do odstraszania". "Rozmawialiśmy także o warunkach trwałego i sprawiedliwego planu pokojowego dla Ukrainy. To decyzje, które wzmacniają wiarygodność NATO i bezpieczeństwo naszej części Europy" - dodał.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: momo, ms/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/@KosiniakKamysz

NATOMark RutteKarol NawrockiPrezydent RP
