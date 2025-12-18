Szef NATO: Polska jest coraz silniejsza, jest liderem

Mark Rutte: Polska jest coraz silniejsza Źródło: TVN24

​W czwartek około godziny 10 prezydent Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Był to pierwszy punkt jego jednodniowej wizyty w Polsce.

Jak poinformowała kancelaria prezydenta na X, głównymi tematami rozmowy były: obecność wojsk sojuszniczych oraz aktualna sytuacja bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO; działania podejmowane przez Polskę oraz Sojusz Północnoatlantycki na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa; współpraca w ramach misji, m.in. Baltic Sentry czy Eastern Sentry oraz rozmowy pokojowe w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Mark Rutte i Karol Nawrocki Źródło: Radek Pietruszka/PAP

"Wspaniale być w Warszawie i spotkać się z prezydentem Nawrockim" - napisał w mediach społecznościowych Rutte. We wpisie na X podkreślił, że "Polska jest wysoko cenionym sojusznikiem NATO, ma kluczowy wkład w nasze wspólne bezpieczeństwo, daje przykład w kwestii wydatków na obronność i jest zdecydowanym zwolennikiem Ukrainy".

Sekretarz generalny NATO: Polska jest coraz silniejsza

Po południu Rutte spotkał się z w Orzyszu żołnierzami stacjonującej tam wielonarodowej grupy bojowej NATO i wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Minister obrony podziękował mu wizytę i odwiedziny żołnierzy wojsk NATO. Potwierdził również zobowiązania Polski wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. - Jesteśmy gotowi do pomocy, wierzymy i mamy pełną zaufanie do struktury (NATO - red.), do naszych sojuszników. Polska jest żelaznym sojusznikiem w ramach Sojuszu, będzie wypełniać swoje obowiązki - zapewniał wicepremier.

Mark Rutte i Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: PAP/Tomasz Waszczuk

- Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić podziękowania dla żołnierzy i żołnierek, którzy są częścią sił lądowych w ramach batalionu bojowego NATO - mówił zaś Mark Rutte.

- Podobnie jak w przypadku amerykańskich baz, tutaj też mamy żołnierzy i z Polski, i z Rumunii, i z Chorwacji. Wielu z nich spędzi w związku z tym święta z dala od swoich rodzin, po to, by pełnić tu straż, po to, żeby wzmacniać nasze bezpieczeństwo, żeby realizować naszą strategię obronności - kontynuował. Ocenił, że jednostka znajdująca się w Bemowie Piskim stanowi przykład jak sojusznicy NATO mogą łączyć siły w celu wspólnej obronności.

Szef NATO powiedział też, że baza jest jedną z wielu kontrybucji Polski na rzecz budowania wspólnego bezpieczeństwa. - NATO jest zjednoczone i gotowe, by odstraszać agresję i bronić naszego bezpieczeństwa i wolności - oświadczył Rutte.

- Polska wciąż jest coraz silniejsza, jest liderem, ponieważ rzeczywiście bardzo dużo poświęca na inwestycje w obronność. Jest to prawie pięć procent PKB i bardzo nas cieszy, że zamierzacie zwiększyć liczbę żołnierzy do 2030 roku aż do trzystu tysięcy - oznajmił sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Po spotkaniu szef MON zamieścił też wpis na X, w którym przekazał, że w rozmowie z Rutte "potwierdziliśmy dalsze wzmacnianie wschodniej flanki i gotowość Sojuszu do odstraszania". "Rozmawialiśmy także o warunkach trwałego i sprawiedliwego planu pokojowego dla Ukrainy. To decyzje, które wzmacniają wiarygodność NATO i bezpieczeństwo naszej części Europy" - dodał.

