Szef BBN o zachowaniu Orbana. "Trudno wytłumaczalne"

- Jeśli pan premier Viktor Orban składał wizytę w imieniu Węgier, to i tak powiedziałbym, że jest to trudno wytłumaczalne wobec pełnoskalowej wojny, z jaką mamy do czynienia i stopnia intensywności tej wojny - mówił w "Faktach po Faktach" o wizycie Orbana w Moskwie Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jaka rola Orbana w wypracowaniu pokoju? Siewiera: żadna

Siewiera: nie mam jasności w sprawie ambasadora Szatkowskiego

- Może to uporządkujmy, bo to jesteśmy na pewno winni obywatelom, by wiedzieli, o jakiej sytuacji mówimy. Mówimy o notatce i informacjach, które Służba Kontrwywiadu Wojskowego sprawdzała w odniesieniu do życia pana ambasadora jeszcze na długo przed tym, jak zaczął służbę publiczną. Czy to jako wiceminister obrony, czy to jako ambasador przy NATO. Co więcej, Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie zgłaszała zastrzeżeń, tylko powzięła informacje, z tego, co wiem, z anonimowego źródła w jakiejś formie donosu wiele lat temu, którą weryfikowała na prośbę ambasadora przy użyciu badania wariograficznego - mówił szef BBN.