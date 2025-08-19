Logo strona główna
Polska

Nawrocki miał "siedzieć przy wszystkich stołach negocjacyjnych". Przy najważniejszym go nie było

Karol Nawrocki
Błaszczak o nieobecności Nawrockiego podczas szczytu w Białym Domu
Źródło: TVN24
- Gdy zostanę prezydentem, będę siedział przy wszelkich stołach negocjacyjnych dotyczących przyszłości Polski i naszego regionu - mówił w lutym w rozmowie z Wirtualną Polską Karol Nawrocki. Prezydentem został, ale przy stole negocjacyjnym w Waszyngtonie, gdzie toczyły się rozmowy o przyszłości Ukrainy, nie zasiadł.

Poniedziałkowe rozmowy w Waszyngtonie o przyszłości Ukrainy odbyły się bez udziału polskich przedstawicieli. Zarówno rząd, jak i otoczenie prezydenta wzajemnie obarczają się winą w tej sprawie. Zdaniem rządu Polskę powinien reprezentować prezydent, którego otoczenie chwali się bliskimi relacjami z amerykańską administracją. Nawrocki wziął udział w wideokonferencji z Trumpem i europejskimi liderami w ubiegłym tygodniu. Teraz jednak ludzie prezydenta i sam Nawrocki twierdzą, że to rząd powinien reprezentować Polskę w formule tak zwanej koalicji chętnych.

Nawrocki pytany o tę kwestię przypominał, że na 3 września ma zaplanowaną wizytę w Białym Domu, w czasie której zamierza poruszyć między innymi tematy bezpieczeństwa i Ukrainy.

Zapewniał, że "będzie siedział przy wszelkich stołach negocjacyjnych"

Nieobecność przedstawiciela polskich władz w tak kluczowych rozmowach dla bezpieczeństwa naszego regionu wzbudziła burzliwą dyskusję w kraju.

Tymczasem jeszcze w lutym, w trakcie trwania kampanii wyborczej, Nawrocki - wówczas kandydat PiS na prezydenta - w wywiadzie dla Wirtualnej Polski zapewniał, że kiedy zostanie prezydentem będzie siedział "przy wszelkich stołach negocjacyjnych dotyczących przyszłości Polski i naszego regionu". Przy stole negocjacyjnym w Waszyngtonie Nawrockiego jednak zabrakło.

W lutym Nawrocki krytykował Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego za to, że nie uczestniczą w ważnych międzynarodowych dyskusjach i twierdził, że Europa nie jest "partnerem do rozmów o bezpieczeństwie świata".

- Przyznaję, że nie dziwię się, iż Donalda Tuska, który ubliżał Donaldowi Trumpowi i sugerował jego agenturalną działalność na rzecz Federacji Rosyjskiej, nikt do tego stołu nie chce dopuścić - mówił Nawrocki. Dopytywany, czy w negocjacjach powinien uczestniczyć kanclerz Niemiec, odparł, że "nie sądzi", a co do prezydenta Francji "nie widzi rzeczywistych powodów, które by za tym przemawiały". Obaj byli obecni w trakcie poniedziałkowych rozmów w Białym Domu.

Bez Polski w Waszyngtonie. "W niedzielę po południu i pod wieczór mówiliśmy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bez Polski w Waszyngtonie. "W niedzielę po południu i pod wieczór mówiliśmy"

Nawrocki w rozmowie z WP mówił również, że jest "w stanie usiąść z Putinem do stołu", kierując sie interesem Polski, choć zaznaczył, że "czułby niesmak". - Jako historyk wiem, że wielokrotnie w dziejach trzeba było negocjować z ludźmi odpowiedzialnymi za mordowanie, gwałcenie, niszczenie. I że rolą odpowiedzialnego polityka jest do tego stołu usiąść - stwierdził.

Pytany, czy podałby rękę Putinowi odparł, że zrobiły "wszystko, czego wymagałby interes Polski". - Najważniejsze byłyby rozmowy - byliby Trump, Zełenski, Putin i ja, a rozmowa dotyczyłaby tego, czy Ukraina będzie stabilnym buforem między Federacją Rosyjską a Polską - mówił w lutym Nawrocki.

Bez Nawrockiego w Białym Domu. Mosbacher: to prawdopodobnie wina Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bez Nawrockiego w Białym Domu. Mosbacher: to prawdopodobnie wina Polski

"Miejsca dla takiej Unii przy stole nie ma". Było

W wywiadzie dla WP Nawrocki krytykował swojego ówczesnego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego za to, że "siedzi sobie w Monachium, poza głównym nurtem dyskusji, gdy w jego mieście biega szef Pentagonu". Nawiązał do wizyty sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha w Warszawie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski uczestniczył w tym czasie w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. - Trzaskowski jedzie do Monachium nie po to, by wziąć udział w czymś ważnym, lecz by udawać, że bierze udział w czymś ważnym - ocenił Nawrocki. Dodał, że "Trzaskowskiego nie ma tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne". - Ani Donald Tusk, ani Rafał Trzaskowski nie uczestniczyli w poważnych dyskusjach. Szkoda - skwitował.

"Nie było żadnego zgłaszania obecności". Sikorski odpowiada
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie było żadnego zgłaszania obecności". Sikorski odpowiada

Na uwagę, że gen Keith Kellogg mówił, że nie będzie miejsca dla Europy przy negocjacjach pokojowych między Rosją i Ukrainą Nawrocki odparł, że "Unia Europejska musi ponosić konsekwencje tego, co robiono przez lata", zarzucając środowisku Platformy Obywatelskiej, że "było pod rękę z Angelą Merkel, która patronowała Nord Stream 2". - Oni tę politykę resetu z Putinem tworzyli i firmowali. Z Rosją robiono biznes. Podczas gdy oczywiste było, że musi to się skończyć dla Europy tragicznie - stwierdził. W jego opinii "Europa nie jest dziś partnerem do rozmów o bezpieczeństwie świata, a co najwyżej o agresywnej polityce ideologicznej".

Zaznaczył, że mówi o "o instytucjonalnej sile UE, która jest dramatycznie niska". - I tu niestety miejsca dla takiej Unii przy stole nie ma. A czy powinno być miejsce dla Polski? Oczywiście, że tak. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości - oświadczył. Stwierdził, że USA, Rosja, Ukraina i Polska to jego negocjacyjny "dream team".

Tymczasem to właśnie przedstawiciele państw europejskich: Francji, Niemiec, Włoch, Finlandii i Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej towarzyszyli Wołodymyrowi Zełenskiemu podczas wizyty w USA.

Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i przedstawiciele koalicji chętnych w Waszyngtonie
Źródło: president.gov.ua
Autorka/Autor: Monika Winiarska/ads

Źródło: tvn24.pl, Wirtualna Polska

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

