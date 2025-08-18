Logo strona główna
Polska

Dlaczego prezydenta nie ma w Waszyngtonie? Błaszczak: ja bym pytał, dlaczego nie ma Tuska

Mariusz Błaszczak
Błaszczak o nieobecności Nawrockiego podczas szczytu w Białym Domu
Źródło: TVN24
Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapytany o nieobecność Karola Nawrockiego na szczycie w Białym Domu zwracał uwagę, że nie ma tam również Donalda Tuska. Jednak według wcześniejszych ustaleń to Nawrocki, jako prezydent, miał reprezentować Polskę w relacjach z Amerykanami.
Kluczowe fakty:
  • W poniedziałek w Białym Domu odbędzie się szczyt z udziałem Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, a także europejskich liderów.
  • - Ja bym zapytał, dlaczego Donalda Tuska nie ma w Waszyngtonie - komentował Mariusz Błaszczak zapytany o nieobecność prezydenta.
  • Jak przebiegnie szczyt w Białym Domu? Oglądaj wydanie specjalnie od godziny 17.15 w TVN24 i TVN24+

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotka się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W spotkaniu nie będzie uczestniczyć przedstawiciel polskich władz.

Jak komentował wcześniej tego dnia sprawę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, "prezydent Karol Nawrocki priorytetowo traktuje przygotowania do wizyty w Stanach Zjednoczonych 3 września".

Karol Nawrocki nie leci dziś do USA. Zabrał głos
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Karol Nawrocki nie leci dziś do USA. Zabrał głos

Błaszczak: rozumiem, że Donald Tusk jest zmęczony

O to, dlaczego Nawrocki nie bierze udziału w szczycie reporter TVN24 Sebastian Napieraj zapytał byłego ministra obrony narodowej, szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Według ustaleń z ubiegłego tygodnia to właśnie prezydent miał być stroną wiodącą w kwestii kontaktu z Amerykanami.

- Ja bym zapytał, dlaczego Donalda Tuska nie ma w Waszyngtonie. Przecież w "koalicji chętnych" kto reprezentował Polskę? - odparł Błaszczak.

Jak przypomniał dziennikarz, to Nawrocki reprezentował Polskę podczas wideokonferencji z amerykańskim prezydentem 13 i 15 sierpnia. Wtedy poseł zwrócił uwagę, że w niedzielnej rozmowie tak zwanej koalicji chętnych funkcję reprezentacyjną pełnił szef MSZ Radosław Sikorski. W tym spotkaniu nie brał jednak udziału Donald Trump.

Było ustalenie, ale nie poleci nikt. Nawrocki ma inny "priorytet"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Było ustalenie, ale nie poleci nikt. Nawrocki ma inny "priorytet"

- Rozumiem, że Donald Tusk jest zmęczony - twierdził dalej Błaszczak. Poseł mówił dalej, że koalicja chętnych jest formatem europejskim. - Co się stało z Donaldem Tuskiem? Czyżby Europa straciła zaufanie do Donalda Tuska? - pytał.

pc

Autorka/Autor: kgr//akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

SejmMariusz BłaszczakPrawo i SprawiedliwośćKarol NawrockiDonald TrumpWojna w Ukrainie
