"Skierowanie na wcześniejsze szczepienie". Dworczyk wyjaśnia, komu i kiedy przysługuje

Do piątkowego przedpołudnia na szczepienia przeciw COVID-19 zarejestrowało się ponad 127 tysięcy seniorów powyżej 80. roku życia - poinformował szef kancelarii premiera i pełnomocnik do spraw szczepień Michał Dworczyk. Dodał, że przesłano także ponad 470 tysięcy zgłoszeń gotowości do zaszczepienia się. W czwartek do północy ponad 1,5 miliona terminów szczepień w centralnym kalendarzu wystawiło 4 787 punktów w całej Polsce. Wyjaśniał również procedurę przyspieszonych szczepień dla osób z chorobami przewlekłymi.

Od piątku od północy na szczepienie mogą zarejestrować się seniorzy powyżej 80. roku życia. Pełnoletni obywatele mogą natomiast wypełnić formularz i zgłosić chęć zaszczepienia, ale to nie oznacza jeszcze rejestracji.

Rejestrować można się poprzez infolinię, w punkcie szczepień i za pośrednictwem internetowego konta pacjenta.

Szef KPRM: zarejestrowało się ponad 127 tysięcy seniorów

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował na piątkowej konferencji prasowej, że na infolinię w ciągu pierwszych 90 minut zadzwoniono ponad 84 tysiące razy, a w ciągu godziny stronę internetową, na której można się rejestrować, odwiedzono milion razy.

- Do tej pory, do tego momentu zarejestrowało się 127 tysięcy 796 seniorów powyżej 80. roku życia - przekazał przed południem Dworczyk.

Dodał, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość zgłaszania gotowości do zaszczepienia przeciw COVID-19 - Do tej pory przesłano 474 tysiące zgłoszeń i prawie już 377 tysięcy zostało potwierdzonych przez kliknięcie w specjalny link wysyłany przez system do zgłaszającego się jako osoby gotowej do przyjęcia szczepienia - poinformował Dworczyk.

Dworczyk: do północy terminy szczepień wystawiło 4 787 punktów w całej Polsce TVN24

Kilkaset tysięcy dodatkowych terminów

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw szczepień poinformował, że w czwartek do północy terminy szczepień w centralnym kalendarzu wystawiło 4787 punktów w całej Polsce i właśnie dla tych punktów uruchomiona została rejestracja. Jak przekazał, wystawionych terminów było ponad 1,5 miliona od 25 stycznia do końca marca.

- Planowaliśmy, że będzie to około 6 tysięcy punktów i około dwa miliony terminów. Wczoraj okazało się, że część punktów - co przedstawiono nam rano, chodzi w szczególności o POZ-y - powiedziała, że nie zdąży do wieczora wystawić swoich kalendarzy- wyjaśniał. Dodatkowo - jak mówił - "nastąpiła mniej więcej godzinna przerwa w dostępie do centralnego kalendarza do ładowania terminów, ponieważ bardzo dużo punktów szczepień jedocześnie starało się wprowadzać terminy dla pacjentów"

W konsekwencji - poinformował Dworczyk- został uruchomiony "wariant B", czyli w 30 szpitalach tymczasowych w największych miastach uruchomiono kilkaset tysięcy dodatkowych terminów. - Dla tych POZ-ów, które są w programie szczepień, a które nie zdążyły wczoraj zgłosić swojego kalendarza, wydłużyliśmy termin zgłoszeń. Do 25 stycznia liczba tych punktów, wierzymy, że w sposób znaczący się zwiększy, a liczba terminów dobije do dwóch milionów - dodał szef KPRM.

"Nie obyło się bez pewnych problemów"

Szef KPRM nawiązał do sytuacji związanej z działaniem systemu informatycznego w pierwszych godzinach po uruchomieniu zgłaszania się do szczepień.

- Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie obyło się w czasie startu całego centralnego kalendarza bez pewnych problemów. Ze względów technicznych i ze względu na duże zainteresowanie i dużą liczbę zapytań wysyłanych z sytemu, o ile system rejestracji działał od północy i można było rejestrować się bez przerwy - wprawdzie system zwolnił, ale strona cały czas działała - o tyle system zgłaszania swojej gotowości i zapisów na początku, tuż po północy nie zadziałał - powiedział Dworczyk.

Jak poinformował, było to wywołane "problemem technicznym" i bardzo dużą liczbą zapytań przesyłanych przez system. - Mniej więcej po 20 minutach udało nam się uruchomić formularz zgłoszeniowy pod nowym adresem, a około godziny 1 w nocy już przywróciliśmy pełną funkcjonalność systemu i ten formularz do tej pory bez przeszkód działa - powiedział.

Dworczyk podkreślił, że jako, iż jest to "wielka operacja teleinformatyczna", to taka sytuacja mogła się wydarzyć i miała miejsce, o czym trzeba uczciwie mówić. "Najważniejsze, że udało nam się tę sytuację szybko opanować - podkreślił szef KPRM.

Szef KPRM: nie obyło się w czasie startu centralnego kalendarza bez problemów TVN24

Apel o wykorzystywanie profilu zaufanego do rejestracji

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski zwracał uwagę na kanał komunikacji i rejestracji na szczepienia, jakim jest internetowe konto pacjenta. - Chcę powiedzieć, że 10 tysięcy osób powyżej 80 roku życia w nocy zostało zarejestrowanych na wizyty. Co jest bardzo dobrym wynikiem, bo mówimy o specyficznej grupie wiekowej - podkreślił.

Jednocześnie zaapelował do wszystkich seniorów, którzy mają profil zaufany, żeby wykorzystywali ten kanał do rejestracji.

- Uruchomiliśmy jednocześnie specjalny kanał do zakładania profilu zaufanego dla osób powyżej 80. roku życia w ramach tak zwanej wideorozmowy - poinformował.

Jak wyjaśnił, można założyć tymczasowy profil zaufany poprzez rozmowę z urzędnikiem, na którą się można zapisać na stronie gov.pl. - Będą tam przyjmowane tylko zgłoszenia od osób powyżej 80. roku życia, a od jutra nie tylko będzie można założyć profil zaufany, ale jednocześnie będzie można także za jednym zamachem zarejestrować się na szczepienie - zapewnił Zagórski.

Apel o wykorzystywanie profilu zaufanego do rejestracji na szczepienie TVN24

Strona raportująca proces szczepień

Michał Dworczyk poinformował także, że "w nocy ruszyła zgodnie z planem strona raportująca proces szczepień". - Chcemy, żeby ten proces był transparentny - dodał.

Przekazał, że na stronie jest dostępna mapa Polski wraz z informacjami o zaszczepionych pierwszą i druga dawką szczepionki przeciw COVID-19. Informacje są przedstawione z podziałem na grupy wiekowe i płeć.

Strona jest raz dziennie, rano po godzinie 10 uzupełniana. - Chcemy doprowadzić, żeby w lutym była ona w ciągu dnia uaktualniania, tak żeby każdy obywatel miał bieżącą informacje na temat przebiegu Narodowego Programu Szczepień - powiedział szef KPRM.

Szef KPRM: przyśpieszone szczepienia dopiero po zaszczepieniu seniorów powyżej 70. roku życia

Dworczyk pytany o procedurę przyspieszonych szczepień dla osób z chorobami przewlekłymi, co było zapowiadane, poinformował, że ruszy ona dopiero po zaszczepieniu seniorów. - W tej chwili, dopóki będziemy szczepić seniorów powyżej 70. roku życia, to ten mechanizm nie działa. Tutaj szczepimy wyłącznie 70-latków, bądź starszych seniorów - powiedział podczas konferencji prasowej.

Minister zadeklarował, że po zaszczepieniu seniorów 70 plus, procedura przyspieszonych szczepień będzie wykorzystywana.

- Jak przejdziemy do (szczepienia) kolejnej grupy, to ten mechanizm będzie działał. Należy zgłosić się do swojego lekarza. Ten lekarz - weryfikując schorzenia, które ma pacjent, z tym, co jest zapisane w Narodowym Programie Szczepień (gdzie są wymienione schorzenia, które do tego kwalifikują), może wystawić skierowanie właśnie na wcześniejsze szczepienie - poinformował.

Dworczyk: analizujemy wszystkie możliwości, by w Polsce było więcej szczepionek

Dworczyk pytany, czy Polska będzie starała się o zwiększenie dostaw szczepionek poza mechanizmem unijnym powiedział, że "oczywiście analizujemy wszystkie możliwości związane z tym, aby szybciej do Polski docierały szczepionki".

Dodał, że to producenci mają różnego rodzaju problemy, w wyniku czego zmieniane były deklaracje dotyczące dostarczania danej liczby szczepionki.

- Jeden z zapisów umowy, którą zawarliśmy w ramach UE mówi o tym, że kraje, które są stronami umowy, nie będą pozyskiwały oddzielnie tego preparatu, ale my analizujemy wszystkie możliwości, żeby było więcej szczepionek w Polsce w krótszym terminie - to jest kluczowa sprawa, dobro pacjentów polskich jest tutaj sprawą nadrzędną - mówił szef KPRM.

Jak zarejestrować się na szczepienie na koronawirusa?

Rejestracja na szczepienie na koronawirusa jest prowadzona na trzy sposoby:

- strona internetowa www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja; - infolinia pod numerem 989; - osobista rejestracja w punkcie szczepień.

Na rządowej stronie www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien została udostępniona mapa z lokalizacjami punktów szczepień w całym kraju. Mapa jest podzielona na województwa. Po kliknięciu w każde z nich pojawia się wykaz dostępnych punktów.

