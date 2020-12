Profesor Wysocki: sugeruję, żeby szczepień przeciw grypie i koronawirusowi nie łączyć

W poniedziałek podczas konferencji prasowej przedstawiciele Europejskiej Agencji Leków (EMA) przekazali, że zarekomendowali wprowadzenie na rynek szczepionki na koronawirusa od firm Pfizer i BioNTech . - Jest to znaczący krok w walce z pandemią - powiedziała dyrektor Agencji Emer Cooke. EMA zaleciła pozwolenie na dopuszczenie szczepionki do obrotu dla osób od 16. roku życia.

"Zawsze badania pediatryczne idą w drugim rzucie, a tu jest dodatkowy element, że dzieci nie chorują tak ciężko"

"Sugerujemy, żeby tych szczepień nie łączyć"

- My mało jeszcze wiemy, tyle co z badań klinicznych, o działaniach niepożądanych po szczepionce przeciwko covidowi. Wiemy, że boli ręka, że może boleć głowa, że może być jednodniowy skok gorączki, a więc nie łączmy tych szczepionek razem. My sugerujemy (żeby) zrobić jedną, zrobić przynajmniej tygodniową przerwę i wykonać drugą - wyjaśnił.

- Jest dużo faktorów nieznanych w tym roku. Nosimy maseczki, na razie nie działają szkoły, uczelnie wyższe - to może spowodować, że zachorowań na grypę będzie mniej, ale tego nie wiemy. W zasadzie każdego roku, jak podejmujemy decyzję o szczepieniu przeciwko grypie, to ja to zawsze moim pacjentom tłumaczę: to tak, jakbyśmy kupowali polisę autocasco, może nie będzie potrzebna, ale kupujemy dla swojego bezpieczeństwa - mówił.