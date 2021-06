Czy Polska zaakceptuje rosyjską szczepionkę Sputnik? Premier odpowiada

Premier Mateusz Morawiecki pytany był na wspólnej konferencji prasowej z premierem Słowacji Eduardem Hegerem, o to czy Polska będzie uznawać szczepionkę Sputnik w ramach certyfikatów covidowych oraz jak to będzie wyglądało w przypadku Słowaków zaszczepionych tą szczepionką, którzy chcieliby przyjechać do Polski.