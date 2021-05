"Te osoby, które się nie zaszczepią, powinny być nazwane kreatorami jesiennej fali zachorowań i zgonów"

Większość społeczeństwa mamy mądrą, ale jest sporo osób, które nierozważnie podchodzą do tego, co się w tej chwili dzieje w Polsce i na świecie. Im większa będzie grupa osób niezaszczepionych na jesieni, tym większa będzie jesienna fala zachorowań i zgonów - przestrzegł w TVN24 były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz.

Od soboty w każdym województwie dostępny jest jeden mobilny punkt szczepień powszechnych. W ramach akcji "Zaszczep się w majówkę" pojawiły się one we Wrocławiu, Toruniu, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Gdyni, Chorzowie, Białymstoku, Olsztynie, Kielcach, Poznaniu i Szczecinie.

"Im większa będzie grupa osób niezaszczepionych na jesieni, tym większa będzie fala zachorowań i zgonów"

Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz pytany był w TVN24, jak zachęcać osoby, które zwlekają z decyzją o szczepieniu bądź mają wątpliwości. Jak ocenił, "na szczęście większość społeczeństwa mamy mądrą", ale "oprócz tej dużej mądrej części społeczeństwa jest niestety sporo takich osób, które nierozważnie podchodzą do tego, co się w tej chwili dzieje w Polsce i na świecie".

Podkreślał, że latem "wirusa będzie mniej, to się uspokoi, ale to nie znaczy, że wirus zniknie, to nie znaczy, że się z nim pożegnamy".