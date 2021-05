Profesor Pyrć o wariantach koronawirusa: szczepionki nas nie zawiodą

- Mamy warianty, w przypadku których potwierdzone jest, że nasza odporność może być mniej efektywna, mówimy tu o wariancie brazylijskim i z Południowej Afryki. To się wiąże ze sporym ryzykiem, że gdy pojawi się więcej ozdrowieńców, więcej osób, które są zaszczepione, to te warianty mogą zacząć przeważać w pewnym momencie – powiedział w rozmowie z TVN24 Krzysztof Pyrć, mikrobiolog i wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pyrć o wariancie indyjskim: lepiej dmuchać na zimne

W przypadku wariantu indyjskiego "sprawa jest bardziej skomplikowana". – Na razie to jest wariant, który jest badany. My o nim na razie za dużo nie wiemy. Wiemy, że jego pojawienie się korelowało z bardzo dużym przyśpieszeniem epidemii w Indiach, natomiast nie wiemy, na ile była to korelacja, na ile związek przyczynowo-skutkowy. Patrząc na tę gorzką lekcję, którą wynieśliśmy z wariantu brytyjskiego, lepiej na zimne dmuchać i w tym momencie przygotować się na to, że ten wariant może nieść jakieś zagrożenie - ocenił.