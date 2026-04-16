Znany syndyk zatrzymany
Realizujemy polecenie łódzkiej prokuratury - to jedyny komentarz, jaki w sprawie K. usłyszeliśmy w Komendzie Głównej Policji. Jak dotąd nie udało nam się uzyskać komentarza rzecznika Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
Marcin K. jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i zarazem najbardziej kontrowersyjnych polskich syndyków. Trwa wobec niego postępowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, które dotyczy "cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego".
Według oficjalnego komunikatu resortu koncentruje się ono na artykule 179 prawa upadłościowego, który mówi o naruszaniu minimalizacji kosztów postępowania. Jest to efekt artykułu "Gazety Wyborczej" z lipca ubiegłego roku pod tytułem "Zamknięty układ syndyka Getin Banku. Kancelarie zarabiają miliony".
