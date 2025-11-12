Sygnał ostrzegawczy od prezydenta dla sędziów? Gregorczyk-Abram: mrożący

Sylwia Gregorczyk Abram o "mrożącym sygnale" do polskich sędziów Źródło: TVN24

W środę prezydent Karol Nawrocki wystąpił z oświadczeniem w sprawie nominacji sędziowskich, w którym oznajmił, że korzystając ze swojego prawa, odmówił nominacji 46 sędziów. Prezydent powołał się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, które rozstrzyga o tym, że Prezydent RP nominuje sędziów oraz ma możliwość odmówić ich nominacji.

- Nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka - zapowiedział.

"Efekt mrożący"

O decyzji prezydenta rozmawiali w środowym wydaniu programu "Tak jest" w TVN24 mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z inicjatywy "Wolne Sądy" oraz Piotr Gonciarek, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zapytano ich, czy decyzję Karola Nawrockiego można nazwać sygnałem ostrzegawczym dla środowiska sędziowskiego.

- To jest na pewno sygnał mrożący dla środowiska, które zresztą pokazało już nieraz, że nie da się łatwo złamać - powiedziała Sylwia Gregorczyk-Abram. - Jednak historia pokazała, że ten efekt mrożący był wpuszczony do środowiska sędziowskiego, natomiast nie przyniósł specjalnie dużego efektu - dodała.

Sędzia Piotr Gonciarek przypomniał, że to Krajowa Sądownictwa jest odpowiedzialna za ocenę merytoryczną kandydatów na sędziów, a nie prezydent. - Nie chcę jako sędzia wchodzić w oceny polityczne, ale pan prezydent chyba chce sobie przyznać kompetencje większe niż są one w Konstytucji - ocenił.

